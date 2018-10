Tor Bella Monaca - ministro Fontana visita Centro Medicina Solidale : Roma, 10 ott. , askanews, - Il ministro per la Famiglia e le disabilità, Lorenzo Fontana ha vistato il presidio di Riabilitazione di via Dionisio , Torre Angela, gestita dalla cooperativa Nuova Sair ...

INVASIONI CIMICI CINESI / Allarme tra gli agricolTori in Veneto : i rimedi naturali per debellarle : Scoppia l'Allarme tra gli agricoltori in Veneto per l'invasione delle CIMICI CINESI. Si parla di danni al 30% dei raccolti di frutta. Attenzione anche a Palermo con la bonifica del centro.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:02:00 GMT)

Gianni Bella/ Il tributo di ItaliaSì al cantauTore : “Speriamo Torni presto in tv” : Gianni Bella, il tributo di ItaliaSì al cantautore: “Speriamo torni presto in tv”, ha dichiarato Maurizio Coruzzi, meglio conosciuto come Platinette. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 17:21:00 GMT)

Bella ed elegante - è una Roma ‘VikToria Secret’ : manita di Champions griffata Dzeko : Roma da favola questa sera all’Olimpico! I giallorossi si impongono sul Viktoria Plzen per 5-0 e si portano al secondo posto nella classifica del girone, a pari punti col Real Madrid Uno show pazzesco questa sera all’Olimpico: la Roma ha regalato fortissime emozioni al pubblico giallorosso nella sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen. L’uomo del match è stato Dzeko, che ha ritrovato il gol, con una favolosa ...

Keita : 'Voglio far parte della sToria dell'Inter. Gelosia? Tutti amano la bella vita - qualcuno è invidioso...' : Sapete che siamo in un mondo in cui c'è molta gelosia. Non dimenticate che sono un calciatore professionista di 23 anni. Tutti amano la bella vita. Ci sono sicuramente delle persone che creano ...

La bella sToria di Raffaele Valente - : Ma il sogno a questo punto della sua vita quale sarebbe? «Per adesso, da ragazzo giovane, il mio sogno è comunque fare lo sport. Ma so che sopravvivere facendo lo sport in questo mondo è davvero ...

Toti e Tata - Emilio Solfrizzi e Antonio STornaiolo : 'Siamo la coppia più bella del mondo come Albano e Romina' : Per un pezzo importante d'Italia Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo resteranno in eterno Toti e Tata . Negli anni '90 sono stati i capostipiti di un genere che in Puglia è approdato rapidamente ...

Roma : Controlli antidroga a Tor Bella Monaca e Tor Vergata - arrestate 2 pusher : Roma – La scorsa notte a Roma, nel corso di un servizio antidroga, nei quartieri di Tor Bella Monaca e Tor Vergata, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato, in poche ore, tre pusher. In via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato due donne Romane, di 41 e 29 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le due lady pusher sono state sorprese ...

Ssd Colonna (calcio - II cat.) - Bartoli : «Bella vitToria sul Marna - ma restiamo coi piedi per terra» : Roma – La Seconda categoria del Colonna apre col botto la sua stagione. Nel match d’esordio di ieri sul campo del Marna, i ragazzi di mister Luca Esuperanzi hanno vinto con un netto 4-1 grazie alla doppietta di Tiberi e ai gol di Faraglia e Barani. L’unica nota stonata è stato l’infortunio muscolare che ha messo fuori causa il capitano Daniele Bartoli poco prima dell’intervallo. «Non ci voleva, ma già sto scalpitando per rientrare e ...

Scacchi - il terzo turno delle Olimpiadi 2018 regala una bella vitToria all’Italia femminile. Nel Torneo open bene gli azzurri : Per un giorno, si colora di un azzurro piuttosto vivo il cielo di Batumi, in Georgia: alle Olimpiadi degli Scacchi, il terzo turno regala delle buone soddisfazioni ai colori italiani. Il risultato più bello viene dalle donne, che hanno battuto la non semplice Repubblica Ceca, mentre gli uomini hanno battuto, come da previsioni, il non certo irresistibile Sri Lanka. Nella rassegna delle partite, questa volta, iniziamo raccontando ciò che è ...

La mia sToria infinita con Bellavista : Sono stato fortunato. No, non mi riferisco al titolo del mio ultimo libro. Sono stato fortunato perché sono qui, all'età di novant'anni, sul punto di vedere esaudito un sogno che nemmeno sapevo di ...

Parco archeologico di Naxos Taormina : “Isolabelladinotte” incanta i visitaTori : 1/5 ...

VIDEO / Torino Napoli (1-3) : highlights e gol - Ancelotti soddisfatto : una bella vitToria (Serie A) : VIDEO Torino Napoli (risultato finale 1-3): gli highlights e i gol della partita di Serie A, 5^ giornata. Vittora convincente dei partenopei, a segno con Insigne (doppietta) e Verdi(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 09:42:00 GMT)

Piazza Dergano Torna a vivere - più bella e colorata : ... visite guidate nel quartiere, tornei di ping pong, dimostrazioni di boxe, spettacoli di magia, intrattenimento musicale, foodtruck. Nell'ambito di Milano Bike City, è stato inoltre inaugurato il ...