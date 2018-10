Tokyo | la Borsa chiude in rialzo | Nikkei +0 | 16% a 23 506 punti

Borsa : Asia in rialzo - Tokyo +0 - 16% : ANSA, - MILANO, 10 OTT - Hanno chiuso in rialzo le principali borse di Asia e Pacifico dopo il dato sugli ordini di macchinari , +6,8%, e di fabbrica , +6,6%, in Giappone, indicativi di un prosieguo ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 16% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,16% – La Borsa di Tokyo oggi è in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 23.506,04 punti, con un guadagno di 36,65 punti, pari allo 0,16 per cento. In apertura l’indice ha registrato 23.538,92 punti, salendo pochi minuti dopo fino a 23.589,38 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo dopo la ...

Borsa - Tokyo apre positiva : Nikkei +0 - 21% : 3.08 Apertura in rialzo per la Borsa di Tokyo, con acquisti a prezzo ridotto per compensare l'impatto negativo di uno yen più alto. L'indice di riferimento Nikkei 225guadagna lo 0,21% (49,95 punti) salendo a quota 23.519,34, mentre l'indice Topix, più ampio, cresce dello 0,36% (6,37 punti) a 1.767,49. Il dollaro vale 112,95 yen nei primi scambi asiatici, contro i 112,99 yen a New York e gli oltre 113 yen registrati a Tokyo alla fine delle ...

Borsa di Tokyo in netto ribasso - Nikkei perde 1 - 32% : Borsa di Tokyo in netto ribasso, Nikkei perde 1,32% – Borsa di Tokyo in netto ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 23.469,39 punti, con una perdita di 314,33 punti, pari all’1,32 per cento. In apertura l’indice ha registrato 23.550,47 punti, salendo in mattinata fino a 23.587,05 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo nel tardo ...

Borsa di Tokyo chiusa - è la festa dello sport : Borsa di Tokyo chiusa, è la festa dello sport – La Borsa di Tokyo oggi è rimasta chiusa in occasione del Taiiku no hi, giorno dello sport e della salute, una festivita locale. Venerdì, l’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta, tutta in territorio negativo, aveva registrato 23.783,72 punti, con una perdita di 191,90 punti, pari allo 0,80 per cento. In apertura l’indice aveva registrato 23.781,76 punti, scendendo 5 ...

Borsa di Tokyo ancora giù - Nikkei perde 0 - 80% : Borsa di Tokyo ancora giù, Nikkei perde 0,80% – Borsa di Tokyo ancora giù. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 23.783,72 punti, con una perdita di 191,90 punti, pari allo 0,80 per cento. In apertura l’indice ha registrato 2781,76 punti, scendendo 5 minuti dopo fino a 23.730,19 punti, il livello più basso della giornata, e salendo in mattinata fino a ...

Tokyo - la Borsa chiude in calo : l'indice Nikkei perde lo 0 - 56% : La Borsa di Tokyo azzera i guadagni di inizio seduta e conclude le contrattazioni in calo, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi dell'indice, non lontano ...

La Borsa di Tokyo apre in rialzo - Nikkei +0 - 51% : Milano, 4 ott., askanews, - La Borsa di Tokyo ha aperto gli scambi in rialzo. L'indice Nikkei 225 ha guadagnato lo 0,51%, mentre il Topix è cresciuto dello 0,81% dopo i primi scambi sulla scia del ...

Tokyo - Borsa apre positva : Nikkei +0 - 51% : 3.06 La Borsa di Tokyo ha aperto gli scambi in rialzo. L'indice Nikkei 225ha guadagnato lo 0,51%, mentre il Topix è cresciuto dello 0,81% dopo i primi scambi sulla scia del nuovo record segnato del Dow Jones a Wall Street.

Borsa : Tokyo - chiusura in ribasso-0 - 66% : ANSA, - Tokyo, 03 OTT - La Borsa di Tokyo termina la seduta col segno meno, con i titoli del settore auto che pesano sul listino mentre vanno avanti i negoziati tra Washington e Tokyo sul tipo di ...

