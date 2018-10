The Rookie con Nathan Fillion in arrivo in Italia | Rai manderà in onda la serie dell’ex

optimaitalia

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Theconandrà inanche in. Deadline fa sapere che il colosso americano Entertainment One (eOne) ha stipulato un accordo internazionale, a una settimana dal debutto negli USA, per distribuire lacon l'ex star di Castle in ben 160 Paesi. Tra loro ci sono il Regno Unito, che trasmetterà lo show su Sky, e la Francia su M6. Inci ha pensato l'azienda di Viale Mazzini (la Rai) ad acquistare il prodotto.E ancora, in America Latina laandrà insu NBCUniversal International Networks; in Spagna su TNT; in Africa attraverso M-Net; Nuova Zelanda sul canale Three; in grecia su Cosmote TV; e negli altri paesi europei, quali Portogallo e Russia, la Sony Pictures Television si occuperà di distribuire lo show.Inè probabile che Thevenga mandato insu Rai2, una rete perfetta per ledi genere crime e poliziesco ...