Terrorismo | espulso un imam egiziano Il ministro Salvini su Twitter | “A casa!”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Unè statoperché “incitava alislamico in Italia”. Gli atteggiamenti ultraradicali del’uomo, secondo gli investigatori, sono stati confermati dall’analisi dei file presenti su telefoni e pc, nonché emersi in diverse occasioni durante le prediche della guida religiosa. Non solo, perché l’, Ahmed Elbadry Elbasiouny Aboualy, aveva legami con soggetti giudicati pericolosi, come il libico Mohamed Game, protagonista di un tentativo di far esplodere un ordigno vicino a una caserma nell’autunno 2009. “Firmata adesso l’espulsione di unche incitava alislamico in Italia: a casa!”. Così ildell’Interno Matteoha commentato sul’espulsione di un, accompagnando il cinguettio con l’immagine della firma del provvedimento. Firmata ...