Terremoto in Indonesia | nuova scossa magnitudo 6 al largo di Bali

Terremoto e tsunami in Indonesia : 2.045 morti - migliaia di persone disperse : Diventa sempre più grave il bilancio delle vittime accertate per il Terremoto magnitudo 7.5 e lo tsunami che hanno devastato l’isola di Sulawesi (Indonesia) lo scorso 28 settembre: i morti sarebbero ormai 2.045, mentre si calcola che i dispersi siano circa 5.000. “Le Ong straniere non sono autorizzate ad andare direttamente sul terreno. Tutte le azioni devono essere svolte con dei partner locali“: lo ha precisato in una nota ...

Terremoto - Tsunami e liquefazione del suolo in Indonesia - “Mi sentivo come in una barca su un mare di fango” : i terrificanti racconti di una catastrofe annunciata - il governo era a consapevole del rischio : Quando la violenta scossa del fortissimo Terremoto di magnitudo 7.5 si è finalmente fermata, Selvi Susanti ha realizzato che stava succedendo qualcosa di strano. Per prima cosa, ha visto il suolo iniziare improvvisamente a sprofondare. Poi il terreno si è spaccato sotto i suoi piedi come un piatto rotto, iniziando a salire. Terrorizzata, si è aggrappata ad un frammento di asfalto ed è stata trasportata per oltre 400 metri da un rapidissimo fiume ...

Terremoto Indonesia : nuova forte scossa a Palu - panico tra la gente : Un nuovo Terremoto si è verificato a Palu, la città Indonesiana devastata dal Terremoto e dello tsunami del 28 settembre: la scossa ha riportato la paura e causato il panico nella popolazione già stremata, ma non è stato riportato alcun danno, secondo le autorità locali. Il bilancio delle vittime è al momento fermo a 1.948 ma i funzionari temono che centinaia, se non migliaia, siano ancora sepolte sotto le macerie di diversi quartieri rasi al ...

Indonesia - il terreno si liquefa dopo il Terremoto : case ed edifici trascinati dal fango. Le immagini impressionanti : Il numero delle vittime, in Indonesia, dopo il sisma e lo tsunami che il 28 settembre scorso hanno colpito l’isola di Sulawesi, continua a crescere. Secondo l’agenzia che gestisce le emergenze nel Paese, le vittime sono 1944, mentre 74mile persone sono ancora sfollate. Nel video, le immagini satellitare del villaggio di Petobo, a sud di Palu, dove case ed edifici sono stati trascinati via dal fango e inghiottiti dal suolo. Il ...

Aldo Montano e la moglie Olga a Domenica Live : 'Il nostro dramma del Terremoto in Indonesia' : Aldo Montano e la moglie Olga ospiti oggi da Barbara D'Urso a Domenica Live su Canale 5 raccontano l'esperienza del dramma vissuto durante il terremoto in Indonesia . 'Eravamo a pochi km dall'...

Domenica Live - Aldo Montano ricorda il Terremoto in Indonesia : "E' stato devastante - la paura era tanta" : Aldo Montano è stato ospite di Domenica Live, insieme alla moglie Olga Plachina, per raccontare del dramma del terremoto avvenuto alle isole Gili, in Indonesia, lo scorso agosto. Il servizio ha riportato della terribile scossa avvenuto mentre la coppia era a cena fuori con parte dell'albergo crollato, dove loro alloggiavano.prosegui la letturaDomenica Live, Aldo Montano ricorda il terremoto in Indonesia: "E' stato devastante, la paura era ...

Olga Plachina - mamma - modella e moglie di Aldo Montano/ Video - il ricordo del Terremoto in Indonesia : Olga Plachina, mamma, modella e moglie di Aldo Montano. Video, il ricordo del terremoto in Indonesia vissuto durante lo scorso mese di agosto. Oggi ospiti a Domenica 5(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 13:52:00 GMT)

Miracolo in Indonesia - 31 studenti estratti vivi dalle macerie a una settimana dal Terremoto : 31 studenti sono stati estratti vivi dalle macerie ad una settimana dal terribile terremoto che ha colpito l’Indonesia. Si tratta di un vero e proprio Miracolo, arrivato dopo giorni terribili, seguiti al devastante sisma e allo tsunami che hanno investito l’isola di Celebes, provocando oltre 1600 morti e migliaia di sfollati. Chi ce l’ha fatta a sopravvivere non ha più nulla, mentre sono tantissime le persone che, impreparate ...

Il numero di morti per il Terremoto e lo tsunami in Indonesia è salito a 1.763 : Il numero delle persone morte a causa del terremoto di magnitudo 7.4 del 28 settembre nell’isola di Sulawesi, in Indonesia, seguito poi da uno tsunami, è salito a 1.763. I dispersi sono più di cinquemila. Sono gli ultimi dati diffusi dall’agenzia nazionale The post Il numero di morti per il terremoto e lo tsunami in Indonesia è salito a 1.763 appeared first on Il Post.