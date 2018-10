Terremoto | forte scossa a Bali | epicentro sulla costa | torna l’allarme tsunami MAPPE e

Terremoto Indonesia : nuova forte scossa a Palu - panico tra la gente : Un nuovo Terremoto si è verificato a Palu, la città Indonesiana devastata dal Terremoto e dello tsunami del 28 settembre: la scossa ha riportato la paura e causato il panico nella popolazione già stremata, ma non è stato riportato alcun danno, secondo le autorità locali. Il bilancio delle vittime è al momento fermo a 1.948 ma i funzionari temono che centinaia, se non migliaia, siano ancora sepolte sotto le macerie di diversi quartieri rasi al ...

Nuova forte scossa di Terremoto ad Haiti : ecco DATI e MAPPE : Una Nuova forte scossa di terremoto magnitudo 5.2 è stata registrata dall’Istituto geofisica statunitense USGS alle 20:00 UTC di ieri al largo della costa nord-occidentale di Haiti. L’ipocentro è stato localizzato a circa 10 km di profondità. Si tratta di una replica del terremoto magnitudo 5.9 verificatosi ieri. L'articolo Nuova forte scossa di terremoto ad Haiti: ecco DATI e MAPPE sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte Terremoto ad Haiti - almeno 11 morti. Crollata una chiesa : È di undici morti e almeno 135 feriti il bilancio provvisorio della scossa di terremoto di magnitudo 5,9 Richter che ha colpito ieri sera alle 20,12 locali (le 2,12 italiane di oggi) il...

Forte scossa di Terremoto ad Haiti : crolli - diverse vittime e feriti : Come poc'anzi descritto in questo articolo, una intensa scossa di terremoto di magnitudo 6 sulla scala Richter ha colpito nella notte Haiti. L'epicentro del sisma è stato individuato in mare a...

Terremoto Catania - tanta paura a Biancavilla : "Devastante - mai sentito così forte" : A Biancavilla la paura è stata davvero tanta. Il comune del Catanese è uno dei più vicini all'epicentro del Terremoto, di magnitudo 4.8, che ha colpito sabato notte la Sicilia e quello che assieme a ...

Catania - Terremoto nella notte : la scossa più forte di magnitudo 4 - 8 : Quattro scosse di terremoto hanno spaventato questa notte gli abitanti della provincia di Catania. La scossa più forte, di magnitudo 4.8, è stata avvertita alle 2:34 di notte ed è subito scattato l'allarme anche attraverso i social network, dove tutti hanno sentito l'esigenza di raccontare cosa fosse accaduto. Una 40ina di persone è finita in Ospedale a Catania ed a Biancavilla a causa di attacchi di panico e ferite lievi.L'epicentro è stato ...

Terremoto nella notte a Catania - quattro scosse : la più forte magnitudo 4.8. Crolli e feriti - la gente dorme in strada : forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 confermata dall'Ingv nel Catanese e avvertita tra Messina e Ragusa bella notte. L'allarma si diffonde via social e notte in strada per migliaia di...