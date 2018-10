Terremoto di 3 4 a Biancavilla Etnea | ancora paura in Sicilia | la gente ha dormito in

Terremoto Sicilia : scuole chiuse a Biancavilla per verifica danni : “Le scuole comunali di Biancavilla resteranno chiuse in attesa di una ricognizione completa e definitiva dopo le scosse di Terremoto di ieri”. Lo ha detto sindaco, Antonio Bonanno, che ha firmato la relativa ordinanza. Non sono interessati dall’ordinanza l’Istituto Comprensivo “Antonio Bruno” ed il Secondo Circolo Didattico plesso via “Dei Mandorli” ed il cosiddetto plesso della Scuola per ...