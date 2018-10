Tensione sui conti | il governo insiste L’Fmi | «Non toccate la legge Fornero»

Tensione sui Btp - il triennale rende più del decennale portoghese : Roma, 8 ott., askanews, - Titoli di Stato italiani ancora sotto pressione sul mercato del reddito fisso. Ad alimentare il nervosismo la lettera dei commissari europei di venerdì con la quale esprimono ...

Migranti Tensione sui movimenti secondari. Salvini : Chiudo gli aeroporti. Berlino : No ai charter : E' polemica tra Italia e Germania. Di fronte all'ipotesi di rimpatri in Italia via charter di immigrati sbarcati nel nostro paese e poi entrati in Germania il titolare del Viminale alza la voce. Il ...

Alta Tensione sui mercati : lo spread chiude a quota 302 - Piazza Affari giù : Mentre il ministro dell'Economia Tria è tornato in anticipo da Lussemburgo per lavorare alla nota di aggiornamento del Def che Di Maio annuncia per domani in Parlamento, è attesa in serata ba Palazzo ...

Torna la Tensione sui mercati : Spread sopra 280 - Borsa in calo : Poi è arrivato l'annuncio a sorpresa del rientro anticipato a Roma del ministro dell'economia Giovanni Tria che dunque non parteciperà domani alla riunione dell'Ecofin. A Milano l'indice guida Ftse ...

Tensione sui conti italiani - lo spread torna a salire : primo test europeo per la 'manovra' : Un incontro in cui il titolare di via XX Settembre dovrà cominciare a spiegare i numeri del Documento di Economia e Finanza e a illustrare le misure che il governo intende mettere nella Legge di ...

Tensione sui conti - lo spread torna a salire. Oggi primo test europeo per la manovra : Un incontro in cui il titolare di via XX Settembre dovrà cominciare a spiegare i numeri del Documento di Economia e Finanza e a illustrare le misure che il governo intende mettere nella Legge di ...

Tensione sui conti - lo spread torna a salire. Oggi primo test europeo per la manovra : Non si arresta il nervosismo attorno ai titoli italiani sul mercato secondario telematico dei titoli di Stato dopo l’approvazione delle Nota al Def e lo sfondamento dell’obiettivo di deficit. In avvio di seduta i titoli italiani continuano ad essere protagonisti in negativo sul mercato con il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark ...

Manovra - alta Tensione sui mercati; schizzano i tassi sui Btp : Roma, 28 set., askanews, - E' una sonora bocciatura la prima risposta dei mercati finanziari all'aggiornamento del Def approvato ieri dal governo che ha alzato l'asticella del deficit al 2,4% per il ...

Alta Tensione sui titoli di Stato - volano i tassi a breve scadenza : Alcuni grossi fondi di investimento, tra cui Blackrock e Fidelity, avevano scommesso sulla linea Tria ed erano tornati in queste settimane a comprare BTp scommettendo che, nel braccio di ferro sul deficit, avrebbe prevalso la linea del Tesoro. L’esito della partita è Stato esattamente l’opposto di quello che si aspettavano...

Amazon - scontro sui turni. Torna la Tensione in vista del Black Friday : Lo stabilimento Amazon di Castel San Giovanni a Piacenza (LaPresse/Stefano Cavicchi) Torna a soffiare aria di tempesta nel più grande magazzino di Amazon in Italia. Mentre si avvicina ad ampie falcate la stagione più calda dell’anno per il gigante dell’ecommerce, tra Black Friday e regali di Natale, si accende lo scontro sui turni di notte dei lavoratori nell’impianto di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. L’accordo siglato a fine ...

Decreto sicurezza - Tensione Lega-M5S Dubbi del Colle per la stretta sui migranti : Un unico Decreto, sicurezza e immigrazione, e un incerto destino finale. Il via libera al primo atto legislativo del ministro dell'Interno Matteo Salvini, ci sarà oggi in consiglio dei...

Borse - torna lo spettro dazi. Spread sopra 290 - Tensione sui BTp 2 anni : Le numerose incertezze innescate dalla politica commerciale degli Stati Uniti sia nei confronti della Cina, con possibili nuovi dazi, sia nei confronti del Canada sia verso l'Ue sull'import delle auto alimentano nuove vendite sui listini azionari. Milano -1,1%: male Pirelli, Fca e Brembo. Tim aggiorna i minimi dal 2013...

Borsa - Milano in rialzo con Fca. Tensione sui Btp : In serata il ministero dell'Economia diffonderà i dettagli dell'asta di Bot semestrali del 29 agosto mentre il 28 agosto saranno messi a disposizione fino a 1,75 miliardi del Ctz marzo 2020. L'...

Turchia - lira giù : Tensione sui mercati. Milano in rosso - lo spread vola a 278 : Non è ancora finita la paura sui mercati per la crisi della lira turca, dei titoli di Stato di Ankara e della conseguente debolezza della Borsa di Istanbul. Nessun crollo, ma i bond dei Paesi...