Tennis | Shanghai 2018 Cecchinato agli ottavi | incontrerà Djokovic Out Seppi

Tennis - Shanghai : Cecchinato agli ottavi - ora la sfida a Djokovic : Negli ottavi Cecchinato - che grazie agli ottavi potrebbe già entrare nella top 20 - se la vedrà con il serbo Novak Djokovic, numero 3 del mondo e secondo favorito del seeding. I due si ritrovano di ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Marco Cecchinato rimonta Chung e vince una sfida infinita. Ora c’è Djokovic : Un’altra maratona, un’altra incredibile battaglia ed un’altra vittoria fantastica per Marco Cecchinato, che non si ferma più al Masters 1000 di Shanghai. Il siciliano si qualifica per gli ottavi di finale, dopo aver sconfitto il coreano Hyeon Chung, numero 26 del mondo, in rimonta (come contro Simon) con il punteggio di 4-6 7-6 7-6 dopo due ore e trentotto minuti di gioco. Una prestazione bellissima quella dell’azzurro, ...

ATP Shanghai – Impresa Cecchinato! Che rimonta contro Chung : il Tennista azzurro trionfa al tie-break del 3° set : Marco Cecchinato ottiene un grande successo nei sedicesimi di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista azzurro supera il next-gen coreano Chung al tie-break del terzo set Marco Cecchinato avanza agli ottavi dell’ATP di Shanghai e lo fa con ottenendo una vittoria importante e prestigiosa. Il tennista sicialiano, attualmente numero 21 del ranking mondiale maschile, conferma che quella che sta per concludersi è stata una stagione di grande ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Andreas Seppi eliminato al secondo turno da Kyle Edmund : Si interrompe al secondo turno il cammino di Andreas Seppi a Shanghai, nel penultimo Masters 1000 dell’anno. Il Tennista altoatesino, dopo aver superato il francese Adrian Mannarino all’esordio, è stato sconfitto dal britannico Kyle Edmund, testa di serie numero 11, con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 19 minuti di gioco. Nel primo set, avvio equilibrato con Seppi che ha una palla break nel terzo game, ma è poi il britannico a realizzarlo, nel ...

ATP Shanghai – Seppi lotta ma si arrende ad Edmund : il Tennista azzurro sconfitto in due set : Andreas Seppi prova ad impensierire Kyle Edmund ma esce sconfitto dalla sfida dei sedicesimi di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista britannico trionfa in 2 set Niente da fare per Andreas Seppi ai sedicesimi di finale dell’ATP di Shanghai. Il tennista azzurro non riesce a superare il duro ostacolo rappresentato da Kyle Edmund. Seppi, numero 47 del ranking mondiale maschile, si è arreso al giovane tennista britannico (n°14 ATP) dopo 1 ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai : i risultati di martedì 9 ottobre. Thiem e Cilic subito fuori - esordio ok per Djokovic : Sono due i grandi risultati a sorpresa della giornata al Masters 1000 di Shanghai: Marin Cilic è stato eliminato in due set dal rampante cileno Nicolas Jarry, che dimostra di valere ben più dell’attuale numero 48 del ranking ATP col 2-6 7-6(6) 7-5 rifilato al croato; inoltre, Matthew Ebden è riuscito a far finire la corsa di Dominic Thiem per 6-4 6-7(8) 7-6(4), mettendo a nudo una volta di più tutte le incertezze dell’austriaco sul ...

ATP Shanghai – Debacle Cilic! Il Tennista croato ko al primo turno contro Jarry : Marin Cilic ko al primo turno dell’ATP di Shanghai: il tennista croato sconfitto da Nicolas Charry al terzo set Dopo gli impegni di Coppa Davis, Marin Cilic torna a giocare un torneo ufficiale dpo quasi un mese, esattamente dai quarti di finale US Open in cui venne sconfitto da Kei Nishikori. Il tennista croato apre nel peggiore dei modi la parentesi asiatica di fine stagione, venendo eliminato al primo turno di Shanghai da Nicolas Jarry. ...

ATP Shanghai – Successo per Djokovic all’esordio : il Tennista serbo liquida Chardy : Novak Djokovic bagna l’esordio nell’ATP di Shanghai con una vittoria: il tennista serbo supera Chardy in due set Novak Djokovic trionfa all’esordio nell’ATP di Shanghai. Il tennista serbo, che ha iniziato la settimana da numero 3 del ranking mondiale maschile, si è imposto dopo 1 ora e 25 minuti di gioco sul francese Chardy (numero 41 ranking ATP). Djokovic, che ha scelto di saltare Pechino per dosare le energie in vista del finale di ...

ATP Shanghai 2018 - Federer : 'Buona stagione - ho ancora tanto da dare al Tennis' : Nel frattempo, ha comunque raggiunto Nadal, Djokovic e Del Potro alle ATP Finals di Londra , 11-18 novembre, diretta esclusiva Sky Sport, . "Mi sono preso una pausa dopo New York - ha detto il King -.

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai : i risultati di lunedì 8 ottobre. Cadono diverse teste di serie : Si va via via completando il quadro del primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai: sul cemento cinese oltre alle vittorie dei due azzurri, Andreas Seppi e Marco Cecchinato, si registra la caduta delle prime teste di serie. Domani si completerà il primo turno ed inizierà il secondo, ma i nostri due rappresentanti torneranno in campo mercoledì. Con le prime otto teste di serie esentate dal primo turno, cade subito il numero 9, ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Andreas Seppi supera in due set Mannarino e vola al secondo turno : Dopo il successo di Marco Cecchinato, Shanghai continua a riservare buone notizie per il Tennis maschile italiano. Andreas Seppi si è imposto nel match valido per il primo turno del penultimo Masters 1000 dell’anno con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 24 minuti di partita contro il francese Adrian Mannarino (n.46 del mondo). Un match solido quello dell’altoatesino che ha saputo interpretare meglio del proprio avversario i momenti ...

ATP Shanghai – Brivido Cecchinato al primo turno : il Tennista azzurro supera Simon al tie-break del terzo set : Cecchinato soffre e vince nel primo turno dell’ATP di Shanghai: il tennista azzurro super Gilles Simon al tie-break del terzo set Marco Cecchinato ha superato il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 7.086.700 dollari). L’azzurro, numero 21 del mondo e 16 del seeding, ha sconfitto il francese Gilles Simon, numero 31 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (4-7), 6-4, 7-6 (7-2) in due ore e ...

Tennis - a Shanghai bene Cecchinato - battuto il francese Simon : Bella vittoria per Marco Cecchinato nel primo turno del 'Rolex Shanghai Masters', penultimo Atp Masters 1000 , oltre 9 milioni di dollari di monte premi con Federer testa di serie numero 1 e Djokovic ...