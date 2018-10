Tennis & Friends al Foro Italico per promuovere stili di vita corretti

Rugby – Italia vs All Blacks. la FIR insieme a Tennis & Friends : La FIR insieme a Tennis & Friends per Italia vs All Blacks Si rinnova anche per il 2018 la collaborazione tra la Federazione Italiana Rugby e Tennis & Friends, l’appuntamento dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute in calendario il 13 e 14 ottobre, nella cornice unica del Parco del Foro Italico. Lo stesso Parco che, il prossimo 24 novembre, ospiterà il Villaggio Terzo Tempo in occasione del Cattolica Test Match tra ...