Temptation Island Vip | Valeria Marini dice addio a Patrick Baldassari

Temptation Island Vip 2018 - diretta ultima puntata - Baci e carezze tra Valeria Marini e Ivan. Sossio e Ursula escono separati : Ci siamo: Simona ventura direttamente dallo studio di Striscia la Notizia ha dato il via alla diretta dell'ultima puntata di Temptation Island Vip 2018 che seguiremo minuto per minuto su Leggo. it . ...

Temptation Island VIP - Il Video di Valeria Marini che si bacia con il tentatore - Patrick non la prende bene : Temptation Island Vip, Valeria Marini ecco il Video dove si bacia con il tentatore Ivan Per la prima volta dopo 21 giorni Patrick e Valeria si ritrovano faccia a faccia per il falò definitivo. Prima di incontrare Valeria Simona ha un Video per Patrick. Prima c’è la Marini che si apparta con il silngle spagnolo nella stanza dei tentatori dove non ci sono telecamere, poi durante ul week end insieme tra i due scatta un bacio subacqueo, ...

Sossio lascia Temptation Island Vip da single : due promesse non mantenute : Temptation Island Vip, duro colpo per Sossio: lasciato da Ursula e rifiutato dalla tentatrice Sara Falò di confronto all’insegna di urla e lacrime quello di Sossio e Ursula stasera a Temptation Island Vip. I due protagonisti di Uomini e Donne, infatti, dopo essere rimasti tre settimane distanti hanno finalmente avuto modo di incontrarsi e di […] L'articolo Sossio lascia Temptation Island Vip da single: due promesse non mantenute ...

Temptation Island Vip - Sossio e Ursula escono separati : E alla fine Sossio Aruta è uscito da Temptation Island Vip a mani vuote, la sua paura paura più grande è diventata realtà. Sosso Aruta, infatti, prima del confronto finale aveva confessato alla single ...

Temptation Island VIP - Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati : Falò di confronto infuocato fra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia divisa per 21 giorni a Temptation Island VIP si è ritrovata per cercare di capire se la loro storia d'amore può avere un seguito oppure subisce una battuta d'arresto totale. I due, rivedendosi, sono subito partiti con il piede storto attaccandosi l'un l'altra. E' Sossio a puntare da subito il dito: Me ne volevo andare via già solo dopo 4 giorni, hai mancato di ...

Ursula lascia Sossio a Temptation Island Vip. Lui : “È tutta colpa tua” : Temptation Island Vip: Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati Quest’ultima puntata della prima edizione di Temptation Island Vip è iniziata subito con il falò di confronto tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Un confronto accesissimo, tanto che la stessa Simona Ventura ha faticato non poco a far calmare i bollenti spiriti dei due piccioncini. Cosa si sono detti? Ursula, appena ha avuto modo di trovarsi di fronte il suo compagno, ha ...

