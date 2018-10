Temptation Island Vip | Simona Ventura | boom di ascolti per la finale

Simona Ventura si é lasciata dopo Temptation Island Vip? La smentita : Temptation Island Vip, Simona Ventura e Geró insieme: la FOTO Durante la giornata di ieri e a ridosso dell’ultima messa in onda di Temptation Island Vip era circolata in rete la notizia sulla fine della relazione tra Simona Ventura e il suo fidanzato Geró Carraro. La news shock era stata anticipata dal settimanale Chi, il quale tra le pagine del nuovo numero in uscita oggi in tutte le edicole aveva sentenziato: “Nonostante le ...

Temptation Island Vip : Valeria Marini e Patrick abbandonano il programma da soli : Temptation Island Vip è arrivato al rush finale e a differenza della versione nip, non ci sara' una puntata speciale in cui verra' raccontato il prosieguo delle relazioni delle sei coppie dopo la fine del programma; ma non preoccupatevi, Maria De Filippi ha deciso d'inserire un breve speciale, durante la puntata di Uomini e Donne che andra' in onda giovedì 11 ottobre. Intanto, come molti di voi gia' sapranno, tre coppie hanno abbandonato il ...

Lara Zorzetto dopo Temptation Island : 'Ho voglia di un amore vero' : Lara Rosie Zorzetto torna al centro dell'attenzione sul mondo virtuale. L'abbiamo conosciuta nell'ultima edizione di Temptation Island il reality show estivo condotto da Filippo Bisciglia a cui ha preso parte in coppia insieme all'ex fidanzato Michael De Giorgio. E' stato quest'ultimo a mancare di rispetto alla propria compagna rilasciando rivelazioni molto offensive nei suoi confronti. Ricordiamo che Michael, durante delle discussioni di sfogo ...

Valeria Marini e Patrick Baldassari si sono lasciati/ La showgirl conquista i social (Temptation Island Vip) : Valeria Marini e Patrick Baldassari, se questa avventura per i due avesse un titolo potremmo trovarci di fronte a "Quando scopri che niente era come credevi" (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 09:07:00 GMT)

Temptation Island : Valeria Marini e Patrick Baldassari - l’addio all’ultimo falò : È arrivato l’atteso momento del falò di confronto tra Valeria Marini e Patrick Baldassari a Temptation Island Vip. Martedì 10 ottobre è andata in onda l’ultima puntata del reality delle tentazioni che ha visto protagoniste le ultime tre coppie ”in gara”: Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Alessandra Golastra e Andrea Zenga e Valeria Marini e Patrick Baldassari. Il falò della coppia ‘stellare’ inizia con i famosi ...

Anticipazioni Temptation Island Vip - speciale U&D su cos'è accaduto dopo il reality : L'avventura di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura è terminata in prima serata ma c'è ancora un appuntamento da vedere in onda su Canale 5. Possiamo anticiparvi, infatti, che questa settimana andrà in onda una puntata speciale di Uomini e donne dedicata interamente al reality show delle tentazioni, durante la quale verrà fatta chiarezza su cos'è successo dopo i falò finali tra le varie coppie che quest'anno hanno messo alla prova il ...

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO SI SONO LASCIATI/ Presto il ritorno a Uomini e donne? (Temptation Island Vip) : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO si SONO LASCIATI al falò di confronto di Temptation Island Vip: sui social il pubblico si schiera tutto a favore della donna(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 08:41:00 GMT)

Temptation Island Vip 2018 - Valeria Marini lascia Patrick Baldassarri : 'Fuori di qui sogno l'amore' : Dopo Sossio Aruta e Ursula Bennardo, anche Valeria Marini decide di mettere un punto alla sua storia. Nell'ultimo falò di confronto di Temptation Island Vip 2018, la Marini lascia definitivamente Patrick Baldassarri. Nonostante lei abbia baciato più volte il single Ivan - come abbiamo visto durante la diretta dell'ultima puntata seguita minuto per minuto da Leggo.it - per la showgirl stellare Baldassarri non è l'uomo per lei: «Fuori ...

Temptation Island Vip - le decisioni : l'addio delle tre coppie rimaste : Se per le prime tre coppie che avevano lasciato Temptation Island Vip l'amore aveva trionfato, ben diversamente sono andate le cose nell'ultima puntata, trasmessa ieri 9 ottobre da Canale 5. In essa era atteso il confronto tra i fidanzati ancora presenti nel resort di Santa Maria di Pula in Sardegna. Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Andrea Sgolastra e Andrea Zenga si sono trovati faccia a faccia dopo 21 ...

Temptation Island VIP 2018 - ULTIMA PUNTATA / La gaffe della Marini - la rabbia contro Sossio : l'ironia del web : Andiamo a scoprire cosa è successo nell'ULTIMA PUNTATA di TEMPTATION ISLAND Vip 2018: tutto sul destino di Valeria e Patrick, Andrea e Alessandra, Sossio e Ursula.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 07:59:00 GMT)

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono tornati insieme?/ L'indiscrezione sul web (Temptation Island Vip) : Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono tornati insieme dopo Temptation Island Vip 2018? Sul web circolano alcune indiscrezioni su un possibile ricongiungimento della coppia. Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono tornati insieme dopo l'addio a Temptation Island Vip 2018? A poche ore dalla puntata finale della prima edizione del fortunatissimo programma condotto da Simona Ventura su Canale 5, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni ...

Temptation Island Vip nel segno dell'addio : Se nelle scorse puntate tutte le coppie uscite uscite anzitempo dalla trasmissione hanno optato per il lieto fine - è successo a Fabio e Marcella Esposito, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi - l’ultimo atto della prima edizione di Temptation Island Vip riserva ai telespettatori un copione ben diverso: tre addii su tre, con buona pace della padrona di casa Simona Ventura, che - per quanto possibile - ha ...

Scoppiano le coppie di Temptation Island Vip 2018 : Andrea Zenga lascia Alessandra e sbarca a Uomini e donne : Una serata lunga e al cardiopalma in cui tutti hanno lasciato tutti per uno dei falò più distruttivi mai visti in tv. Scoppiano le coppie di Temptation Island Vip 2018 a cominciare da Sossio Aruta e la sua Ursula. Sono loro i primi a ritrovarsi al falò dopo il loro weekend da sogno ma l'esito per loro non è stato positivo. Lui si è sentito offeso da lei e chiede una donna dolce che sappia trattarlo da cucciolo, mentre lei si è sentita tradita ...