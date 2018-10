Temptation Island Vip | grande successo per l’ultima puntata E Simona Ventura si ritrova

Temptation Island Vip - Valeria Marini umiliata dalla frase di Patrick sulla maternità mancata : bufera sul web : A Temptation Island Vip il falò tra Patrick Baldassarri e Valeria Marini era certamente il più atteso e ha fatto scattare anche qualche polemica sui social dove tanti spettatori hanno voluto difendere ...

Temptation Island Vip - Valeria Marini e la frase dell'ex sulla maternità mancata : bufera sul web : A Temptation Island Vip il falò tra Patrick Baldassarri e Valeria Marini era certamente il più atteso e ha fatto scattare anche qualche polemica sui social dove tanti spettatori hanno voluto difendere ...

Nicoletta Larini contro Alessandra e Ursula dopo Temptation Island Vip : la frecciatina : Nicoletta Larini lancia alcune frecciatine ad Alessandra Sgolastra e Ursula Bennardo: antipatie e dissapori a Temptation Island Vip Non solo amicizie ma anche antipatie e dissapori pare abbiano contraddistinto quest’anno l’esperienza delle fidanzate a Temptation Island Vip. Come facciamo a saperlo? Ebbene, a portare a galla tutto ciò, oggi, è stata Nicoletta Larini. La fidanzata […] L'articolo Nicoletta Larini contro Alessandra ...

Stefano Bettarini : perché non sposerà Nicoletta dopo Temptation Island Vip : Stefano Bettarini dice no a matrimonio e figli con Nicoletta: c’entra la precedente relazione con Simona Ventura Il percorso fatto insieme a Temptation Island Vip è sicuramente riuscito a riavvicinare molto la coppia formata da Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. Il loro legame, come i diretti interessati hanno più volte dichiarato, è oggi più forte […] L'articolo Stefano Bettarini: perché non sposerà Nicoletta dopo Temptation ...

Ascolti TV | Martedì 9 ottobre 2018. Temptation Island Vip chiude al 22.4% - Proietti in risalita (17.3%). Virginia Raffaele 0.6% - Gruber da record (8.4%) infilza la Palombelli (5.3%-5.1%) : Temptation Island Vip - Valeria Marini e Ivan Gonzalez Nella serata di ieri, Martedì 9 ottobre 2018, su Rai1 l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.033.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 4.034.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Rai2 Stasera Tutto E’ Possibile ha interessato 1.669.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su ...

Simona Ventura/ “Nicoletta Larini mi piace molto. Sono felice per Stefano” (Temptation Island Vip) : Simona Ventura, la conduttrice segna la sua definitiva rinascita ed è lei la vera e propria vincitrice del reality show. Il passato negativo ormai alle spalle. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 10:09:00 GMT)

Temptation Island Vip - Simona Ventura : boom di ascolti per la finale : Temptation Island Vip ascolti: grande successo per Simona Ventura È andata in onda ieri sera, martedì 9 ottobre, l’ultima puntata di Temptation Island Vip. Il viaggio dei sentimenti condotto da Simona Ventura è arrivato alla conclusione ed è stat seguito da 4.034.000 telespettatori, pari al 22,4% di share. La conduttrice sarà messa in stan-by fino al prossimo anno? Super Simo si è riconfermata una vera e grande professionista e, ...

Simona Ventura si é lasciata dopo Temptation Island Vip? La smentita : Temptation Island Vip, Simona Ventura e Geró insieme: la FOTO Durante la giornata di ieri e a ridosso dell’ultima messa in onda di Temptation Island Vip era circolata in rete la notizia sulla fine della relazione tra Simona Ventura e il suo fidanzato Geró Carraro. La news shock era stata anticipata dal settimanale Chi, il quale tra le pagine del nuovo numero in uscita oggi in tutte le edicole aveva sentenziato: “Nonostante le ...

Temptation Island Vip : Valeria Marini e Patrick abbandonano il programma da soli : Temptation Island Vip è arrivato al rush finale e a differenza della versione nip, non ci sara' una puntata speciale in cui verra' raccontato il prosieguo delle relazioni delle sei coppie dopo la fine del programma; ma non preoccupatevi, Maria De Filippi ha deciso d'inserire un breve speciale, durante la puntata di Uomini e Donne che andra' in onda giovedì 11 ottobre. Intanto, come molti di voi gia' sapranno, tre coppie hanno abbandonato il ...

Lara Zorzetto dopo Temptation Island : 'Ho voglia di un amore vero' : Lara Rosie Zorzetto torna al centro dell'attenzione sul mondo virtuale. L'abbiamo conosciuta nell'ultima edizione di Temptation Island il reality show estivo condotto da Filippo Bisciglia a cui ha preso parte in coppia insieme all'ex fidanzato Michael De Giorgio. E' stato quest'ultimo a mancare di rispetto alla propria compagna rilasciando rivelazioni molto offensive nei suoi confronti. Ricordiamo che Michael, durante delle discussioni di sfogo ...

Valeria Marini e Patrick Baldassari si sono lasciati/ La showgirl conquista i social (Temptation Island Vip) : Valeria Marini e Patrick Baldassari, se questa avventura per i due avesse un titolo potremmo trovarci di fronte a "Quando scopri che niente era come credevi" (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 09:07:00 GMT)

Temptation Island : Valeria Marini e Patrick Baldassari - l’addio all’ultimo falò : È arrivato l’atteso momento del falò di confronto tra Valeria Marini e Patrick Baldassari a Temptation Island Vip. Martedì 10 ottobre è andata in onda l’ultima puntata del reality delle tentazioni che ha visto protagoniste le ultime tre coppie ”in gara”: Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Alessandra Golastra e Andrea Zenga e Valeria Marini e Patrick Baldassari. Il falò della coppia ‘stellare’ inizia con i famosi ...

Anticipazioni Temptation Island Vip - speciale U&D su cos'è accaduto dopo il reality : L'avventura di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura è terminata in prima serata ma c'è ancora un appuntamento da vedere in onda su Canale 5. Possiamo anticiparvi, infatti, che questa settimana andrà in onda una puntata speciale di Uomini e donne dedicata interamente al reality show delle tentazioni, durante la quale verrà fatta chiarezza su cos'è successo dopo i falò finali tra le varie coppie che quest'anno hanno messo alla prova il ...

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO SI SONO LASCIATI/ Presto il ritorno a Uomini e donne? (Temptation Island Vip) : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO si SONO LASCIATI al falò di confronto di Temptation Island Vip: sui social il pubblico si schiera tutto a favore della donna(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 08:41:00 GMT)