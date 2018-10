Temptation Island Vip | Alessandra e Andrea si dicono addio Ma lei si rimangia tutto

Alessandra e Andrea : crack al falò di confronto | Temptation Island Vip : Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga sono arrivati al punto decisivo. Temptation Island Vip li spinge verso un faccia a faccia grazie al falò di confronto. Entrambi decidono però di non fare il week end da solo con i single con cui hanno legato, anche se per motivi diversi. Alessandra e Andrea Zenga dovranno ancora svelare tutto quello che è accaduto in Sardegna. Alessandra e Andrea Zenga: il falò di confronto a Temptation Island Vip Andrea ...

Temptation Island Vip : Andrea Zenga e Alessandra escono separati – Video : Andrea e Alessandra - Temptation Island Vip Erano forse i più sconosciuti tra i concorrenti, ma alla fine si sono rivelati due protagonisti di Temptation Island Vip. Ci riferiamo ad Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale Walter Zenga e dell’ex conduttrice televisiva Roberta Termali, e la fidanzata Alessandra Sgolastra. Temptation Island Vip: Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra LUI – Classe ...

Temptation Island VIP - Valeria Marini e Patrick Baldassari si sono lasciati : Esattamente come per Sossio Aruta e Ursula Bennardo, il percorso sentimentale di Valeria Marini e Patrick Baldassari si è interrotto al termine di Temptation Island VIP.Al falò di confronto finale la showgirl ha lamentato dell'indifferenza da parte di Patrick "non mi hai mai dato attenzione, non mi hai mai mandato messaggi d'amore" aggiungendo di essere stata oggetto di offese da parte sua, mentre Baldassari evidentemente deluso da ...

Andrea Zenga deluso da Alessandra a Temptation Island Vip : “Esco da solo” : Temptation Island Vip: Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra si sono lasciati E’ finita l’ultima puntata della prima edizione di Temptation Island Vip. E incredibilmente tutte le 3 coppie rimaste fino alla fine del reality show vip condotto da Simona Ventura sono scoppiate. E proprio l’ultima di queste è stata la coppia composta da Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. Cosa è successo ai due? L’uomo nel pinnettu, poco prima ...

Temptation Island Vip : Andrea Zenga e Alessandra ad un passo dall'addio a causa di Cerioli : Nell'ultima puntata di Temptation Island Vip, Andrea Zenga ha mostrato tutto il suo stupore nel vedere fino a che punto la fidanzata Alessandra si sta spingendo con il single Andrea Cerioli. Questa sera con il falò finale trasmesso in prima serata su canale 5, sapremo se la giovane coppia si sia lasciata o meno al termine dei 21 giorni. Gli indizi fanno pensare che Zenga e Sgolastra si siano detti addio al termine del reality, forse a causa ...

10 cose da dimenticare di Temptation Island Vip : Archiviata la prima edizione di Temptation Island Vip, che ha visto Simona Ventura nel ruolo di impeccabile conduttrice, ci sono cose che forse vorremmo dimenticare. Indubbiamente è stato interessante scoprire come i vip hanno reagito alla separazione, alla vita nei due villaggi distinti e alle tantazioni. Sono sei le coppie che hanno voluto mettere alla prova i loro sentimenti, non sempre però le cose sono andate come ci si sarebbe ...

Temptation Island Vip - Valeria e Patrick escono separati : L'amore di Valeria Marini e Patrick Baldassari è giunto al capolinea e la prova di Temptation Island Vip non è stata superata.La grande showgirl ha portato il suo compagno sull'isola delle tentazioni per capire se può costruire una famiglia con lui, ma la risposta che le è tornata indietro pesa come un macigno. In questi 21 giorni di programma, infatti, Valeria Marini ha capito che ha bisogno di essere amata e questo bisogno il suo fidanzato non ...

Temptation Island Vip 2018 - Valeria Marini lascia Patrick Baldassarri : «Fuori di qui sogno l'amore» : Dopo Sossio Aruta e Ursula Bennardo, anche Valeria Marini decide di mettere un punto alla sua storia. Nell'ultimo falò di confronto di Temptation Island Vip 2018, la Marini lascia...

Valeria Marini e Patrick : rottura stellare al falò | Temptation Island Vip : Valeria Marini e Patrick Baldassari sono arrivati finalmente al falò di confronto di Temptation Island Vip. Abbiamo lasciato Valeria Marini sicura che il fidanzato l’abbia solo usata e che non troverà mai l’amore. Patrick invece è stufo delle provocazioni della showgirl con il single Ivan Gonzalez. Valeria Marini e Patrick Baldassari al falò di confronto di Temptation Island Vip Prima di assistere al falò di confronto fra la Marini e ...