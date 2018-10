TEMPTATION ISLAND VIP 2018 | ULTIMA PUNTATA La gaffe della Marini | la rabbia contro

TEMPTATION ISLAND Vip - le decisioni : l'addio delle tre coppie rimaste : Se per le prime tre coppie che avevano lasciato Temptation Island Vip l'amore aveva trionfato, ben diversamente sono andate le cose nell'ultima puntata, trasmessa ieri 9 ottobre da Canale 5. In essa era atteso il confronto tra i fidanzati ancora presenti nel resort di Santa Maria di Pula in Sardegna. Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Andrea Sgolastra e Andrea Zenga si sono trovati faccia a faccia dopo 21 ...

TEMPTATION ISLAND Vip nel segno dell'addio : Se nelle scorse puntate tutte le coppie uscite uscite anzitempo dalla trasmissione hanno optato per il lieto fine - è successo a Fabio e Marcella Esposito, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, ...

Scoppiano le coppie di TEMPTATION ISLAND Vip 2018 : Andrea Zenga lascia Alessandra e sbarca a Uomini e donne : Una serata lunga e al cardiopalma in cui tutti hanno lasciato tutti per uno dei falò più distruttivi mai visti in tv. Scoppiano le coppie di Temptation Island Vip 2018 a cominciare da Sossio Aruta e la sua Ursula. Sono loro i primi a ritrovarsi al falò dopo il loro weekend da sogno ma l'esito per loro non è stato positivo. Lui si è sentito offeso da lei e chiede una donna dolce che sappia trattarlo da cucciolo, mentre lei si è sentita tradita ...

TEMPTATION ISLAND Vip - Alessandra e Andrea si dicono addio. Ma lei si rimangia tutto : Anche il terzo falò di confronto dell'ultima puntata di Temptation Island Vip è finito con un addio perché Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra hanno preso strade diverse. E su questa storia qualcosa ...

Alessandra e Andrea : crack al falò di confronto | TEMPTATION ISLAND Vip : Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga sono arrivati al punto decisivo. Temptation Island Vip li spinge verso un faccia a faccia grazie al falò di confronto. Entrambi decidono però di non fare il week end da solo con i single con cui hanno legato, anche se per motivi diversi. Alessandra e Andrea Zenga dovranno ancora svelare tutto quello che è accaduto in Sardegna. Alessandra e Andrea Zenga: il falò di confronto a Temptation Island Vip Andrea ...

TEMPTATION ISLAND Vip : Andrea Zenga e Alessandra escono separati – Video : Andrea e Alessandra - Temptation Island Vip Erano forse i più sconosciuti tra i concorrenti, ma alla fine si sono rivelati due protagonisti di Temptation Island Vip. Ci riferiamo ad Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale Walter Zenga e dell’ex conduttrice televisiva Roberta Termali, e la fidanzata Alessandra Sgolastra. Temptation Island Vip: Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra LUI – Classe ...

TEMPTATION ISLAND VIP - Valeria Marini e Patrick Baldassari si sono lasciati : Esattamente come per Sossio Aruta e Ursula Bennardo, il percorso sentimentale di Valeria Marini e Patrick Baldassari si è interrotto al termine di Temptation Island VIP.Al falò di confronto finale la showgirl ha lamentato dell'indifferenza da parte di Patrick "non mi hai mai dato attenzione, non mi hai mai mandato messaggi d'amore" aggiungendo di essere stata oggetto di offese da parte sua, mentre Baldassari evidentemente deluso da ...

Andrea Zenga deluso da Alessandra a TEMPTATION ISLAND Vip : “Esco da solo” : Temptation Island Vip: Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra si sono lasciati E’ finita l’ultima puntata della prima edizione di Temptation Island Vip. E incredibilmente tutte le 3 coppie rimaste fino alla fine del reality show vip condotto da Simona Ventura sono scoppiate. E proprio l’ultima di queste è stata la coppia composta da Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. Cosa è successo ai due? L’uomo nel pinnettu, poco prima ...

TEMPTATION ISLAND Vip : Andrea Zenga e Alessandra ad un passo dall'addio a causa di Cerioli : Nell'ultima puntata di Temptation Island Vip, Andrea Zenga ha mostrato tutto il suo stupore nel vedere fino a che punto la fidanzata Alessandra si sta spingendo con il single Andrea Cerioli. Questa sera con il falò finale trasmesso in prima serata su canale 5, sapremo se la giovane coppia si sia lasciata o meno al termine dei 21 giorni. Gli indizi fanno pensare che Zenga e Sgolastra si siano detti addio al termine del reality, forse a causa ...

