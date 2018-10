Temptation Island Vip 2018 | ultima puntata Ascolti record | Uomini e Donne svelerà cosa è

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini dopo Temptation Island : «Ci amiamo - ma niente matrimonio né figli» : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, dopo l'esperienza a Temptation Island Vip, hanno rivelato: «Abbiamo rischiato di perderci, c'è mancato poco». L'ex calciatore,...

Alessia Messina : da star di Uomini e Donne e Temptation Island al lavoro in un call center : Da star di Uomini e Donne e Temptation Island al lavoro in un call center: Alessia Messina ha deciso di cambiare radicalmente vita, come ha svelato su Instagram. La siciliana con un fisico da modella e fascino mediterraneo, aveva conquistato il pubblico televisivo partecipando al programma di Maria De Filippi nel ruolo di corteggiatrice. In seguito era stata scelta dal tronista Amedeo Andreozzi, con cui aveva iniziato una storia d’amore, ...

Ascolti tv - Temptation Island Vip batte d’un soffio Una pallottola nel cuore 3 : Chiusura in bellezza per Temptation Island Vip che con l’ultima puntata su Canale 5 fa record di Ascolti nel prime time del 9 ottobre con 4.034.000 telespettatori (share 22.42%). Ascolti tv prime time Una vittoria davvero per un soffio, dal momento che su Rai1 Una pallottola nel cuore 3 con Gigi Proietti conquista 4.033.000 telespettatori (share 17.3%) Su La7 diMartedì di Giovanni Floris ha avuto 1.675.000 (share 7.90%), mentre su Rai 3 ...

Stefano Bettarini dopo Temptation Island VIP : ‘C’è mancato poco che perdessi Nicoletta Larini’ : “C’è mancato poco che perdessi la persona che amo“: parole e musica di Stefano Bettarini, che ha voluto commentare il suo percorso a Temptation Island VIP. Un percorso che ha condiviso con la compagna, appunto, Nicoletta Larini, che ha sofferto nel corso della trasmissione: “Non sono pentito ma dispiaciuto”, ha detto l’ex calciatore. “Ero sicuro di saper gestire tutto e invece…” ha proseguito ...

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono tornati insieme?/ Non era un rapporto sano (Temptation Island Vip) : Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono tornati insieme dopo Temptation Island Vip 2018? Sul web circolano alcune indiscrezioni su un possibile ricongiungimento della coppia.Il falò finale di Temptation Island Vip, ha tracciato i contorni della fine di alcune relazioni d’amore. Le ultime tre coppie rimaste in gara per esempio, non hanno avuto sconti, lasciandosi irrimediabilmente. Alessandra Sgolastra, non è stata apprezzata affatto dal popolo ...

Temptation Island Vip : la rivincita di Simona Ventura : Simona Ventura è la trionfatrice indiscussa della prima edizione di “Temptation Island Vip 2018” Il successo di Simona Ventura a Temptation Island Vip è indiscutibile. L’ultima puntata del reality dei sentimenti ha registrato un vero e proprio boom di ascolti: ben 4.034.000 spettatori incollati alla tv con uno share del 22.4%. Risultati da record che oggi hanno un solo nome: quello di SuperSimo! Simona Ventura: Temptation ...

Temptation Island Vip - è ufficiale : confermata la seconda edizione : Temptation Island Vip tornerà anche il prossimo anno: la seconda edizione sarà di nuovo condotta da Simona Ventura Grande successo di ascolti quest’anno per Temptation Island Vip che, proprio per questo motivo, pare tornerà con una seconda edizione il prossimo anno. A dare la notizia, oggi, è il settimanale Chi. Nel giornale di Alfonso Signorini, […] L'articolo Temptation Island Vip, è ufficiale: confermata la seconda edizione ...

Alessandra di Temptation Island Vip nella bufera : la Ventura la difende : Alessandra di Temptation Island Vip nel mirino del pubblico: Simona Ventura prende le sue difese Dopo l’ultima puntata di Temptation Island Vip, Alessandra Sgolastra è finita inevitabilmente nella bufera. I telespettatori non hanno per nulla apprezzato la scelta della giovane di pregare il suo ormai ex fidanzato Andrea Zenga a uscire con lei dal reality. […] L'articolo Alessandra di Temptation Island Vip nella bufera: la Ventura la ...

Ascolti Tv - è Temptation Island il più amato : Con un bel 22,4% di share e una media di oltre 4 milioni di spettatori Temptation island Vip si conferma il reality più amato dal pubblico di Canale 5. Con Simona Ventura e Valeria Marini grandi ...

Nicoletta Larini cercata da un tentatore dopo Temptation Island Vip : Temptation Island Vip: Nicoletta Larini corteggiata da un tentatore Nicoletta Larini ha rotto il silenzio dopo Temptation Island Vip, rivelando dettagli rimasti nascosti alle telecamere. La compagna di Stefano Bettarini ha ammesso di essere stata contattata da un single del villaggio dopo il reality. Sulle pagine del settimanale Chi la 24enne ha raccontato che Andrea Tacconi le avrebbe scritto. Un tentativo di corteggiamento forse che sarebbe ...

Temptation Island Vip - Valeria Marini umiliata dalla frase di Patrick sulla maternità mancata : bufera sul web : FUNWEEK.IT - A Temptation Island Vip il falò tra Patrick Baldassarri e Valeria Marini era certamente il più atteso e ha fatto scattare anche qualche polemica sui social dove tanti...