Temptation Island | Valeria Marini e Patrick Baldassari | l’addio all’ultimo falò

Anticipazioni Temptation Island Vip - speciale U&D su cos'è accaduto dopo il reality : L'avventura di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura è terminata in prima serata ma c'è ancora un appuntamento da vedere in onda su Canale 5. Possiamo anticiparvi, infatti, che questa settimana andrà in onda una puntata speciale di Uomini e donne dedicata interamente al reality show delle tentazioni, durante la quale verrà fatta chiarezza su cos'è successo dopo i falò finali tra le varie coppie che quest'anno hanno messo alla prova il ...

Temptation Island Vip 2018 - Valeria Marini lascia Patrick Baldassarri : 'Fuori di qui sogno l'amore' : Temptation Island Vip 2018, la cronaca dell' ultima puntata Temptation Island Vip 2018, Sossio Aruta e Ursula Bennardo escono separati Si parte con Valeria Marini e il suo ultimo falò da sola. ...

Temptation Island Vip - le decisioni : l'addio delle tre coppie rimaste : Se per le prime tre coppie che avevano lasciato Temptation Island Vip l'amore aveva trionfato, ben diversamente sono andate le cose nell'ultima puntata, trasmessa ieri 9 ottobre da Canale 5. In essa era atteso il confronto tra i fidanzati ancora presenti nel resort di Santa Maria di Pula in Sardegna. Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Andrea Sgolastra e Andrea Zenga si sono trovati faccia a faccia dopo 21 ...

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono tornati insieme dopo Temptation Island Vip 2018? Sul web circolano alcune indiscrezioni su un possibile ricongiungimento della coppia.

Temptation Island Vip nel segno dell'addio : Se nelle scorse puntate tutte le coppie uscite uscite anzitempo dalla trasmissione hanno optato per il lieto fine - è successo a Fabio e Marcella Esposito, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi - l’ultimo atto della prima edizione di Temptation Island Vip riserva ai telespettatori un copione ben diverso: tre addii su tre, con buona pace della padrona di casa Simona Ventura, che - per quanto possibile - ha ...

Scoppiano le coppie di Temptation Island Vip 2018 : Andrea Zenga lascia Alessandra e sbarca a Uomini e donne : Una serata lunga e al cardiopalma in cui tutti hanno lasciato tutti per uno dei falò più distruttivi mai visti in tv. Scoppiano le coppie di Temptation Island Vip 2018 a cominciare da Sossio Aruta e la sua Ursula. Sono loro i primi a ritrovarsi al falò dopo il loro weekend da sogno ma l'esito per loro non è stato positivo. Lui si è sentito offeso da lei e chiede una donna dolce che sappia trattarlo da cucciolo, mentre lei si è sentita tradita ...

Temptation Island Vip - Alessandra e Andrea si dicono addio. Ma lei si rimangia tutto : Anche il terzo falò di confronto dell'ultima puntata di Temptation Island Vip è finito con un addio perché Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra hanno preso strade diverse. E su questa storia qualcosa ...

Alessandra e Andrea : crack al falò di confronto | Temptation Island Vip : Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga sono arrivati al punto decisivo. Temptation Island Vip li spinge verso un faccia a faccia grazie al falò di confronto. Entrambi decidono però di non fare il week end da solo con i single con cui hanno legato, anche se per motivi diversi. Alessandra e Andrea Zenga dovranno ancora svelare tutto quello che è accaduto in Sardegna. Alessandra e Andrea Zenga: il falò di confronto a Temptation Island Vip Andrea ...

Temptation Island Vip : Andrea Zenga e Alessandra escono separati – Video : Andrea e Alessandra - Temptation Island Vip Erano forse i più sconosciuti tra i concorrenti, ma alla fine si sono rivelati due protagonisti di Temptation Island Vip. Ci riferiamo ad Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale Walter Zenga e dell’ex conduttrice televisiva Roberta Termali, e la fidanzata Alessandra Sgolastra. Temptation Island Vip: Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra LUI – Classe ...

