Tegola per Masiello | 25 giorni out

Infortunio Masiello - brutta Tegola per Gasperini : ecco quanto mancherà il centrale nerazzurro : Infortunio Masiello – Il difensore centrale dell’Atalanta, già in non perfette condizioni per un affaticamento alla coscia destra, non ha potuto terminare il match contro la Sampdoria per un dolore alla gamba destra. Inizialmente si ipotizzava potesse trattarsi di una ricaduta, ma in realtà, stando a quanto comunicato da Sky Sport, il difensore ha una lesione al retto femorale destro. Tradotto in termini di lontananza dai campi di gioco, ...

Tegola Roma - per De Rossi frattura alla quinta falange del piede sinistro : Daniele De Rossi è costretto a un nuovo stop per via di una frattura della quinta falange pRossimale del piede sinistro. Il centrocampista ha riportato l'infortunio al sesto minuto della partita ...

Roma - Tegola De Rossi : frattura della falange. Recupero da valutare : tegola in casa Roma per De Rossi. Il centrocampista giallorosso, dopo la sfida vinta con l'Empoli, si è sottoposto agli esami strumentali di rito dopo l'infortunio subìto nella gara contro i toscani. ...

Infortunio Brozovic/ Ultime notizie Inter - Tegola per Spalletti : il croato salta la Spal : Infortunio Brozovic, brutte notizie per l'Inter di Luciano Spalletti. Ultime notizie, il centrocampista croato salterà la sfida di domani contro la Spal(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 16:05:00 GMT)

NBA – Brutta Tegola per i Chicago Bulls! Infortunio per Lauri Markkanen : ecco i tempi di recupero : Infortunio al gomito per Lauri Markkanen, il talentino dei Chicago Bulls salterà la parte iniziale della regular season Brutta tegola per i Chicago Bulls a poco più di due settimane dall’inizio della regular season 2018-2019. I ‘Tori’ dovranno fare a meno del sophomore Lauri Markkanen, infortunatosi al gomito durante l’allenamento di giovedì. Quella che sembrava una semplice botta si è rivelata essere un problema ...

NBA – Infortunio Harris Barnes : brutta Tegola per i Mavericks a poche settimane dell’inizio della regular season : Brutto colpo in vista dell’inizio della regular season per i Dallas Mavericks: la franchigia texana perde Harrison Barnes per Infortunio Brutto colpo per i Dallas Mavericks a poche settimane dall’inizio della stagione NBA. Harrison Barnes ha rimediato un Infortunio al ginocchio che lo costringerà a saltare la preseason. Come si legge su The Athletic, l’ex Golden State Warriors si è infortunato al tendine del ginocchio nel ...

“Ti devi solo vergognare!”. Caterina Balivo - altra Tegola. Per molti non lo doveva fare : “Ho provato nuovamente a guardare il programma oggi ma sono sempre dell’idea che non ha niente di sensato….Caterina ma cosa pensavi di fare? Un flop totale!!!! Non si può guardare”. E questo è solo uno dei tanti, tantissimi commenti su ‘Vieni da me’, la nuova trasmissione condotta da Caterina Balivo su Raiuno. Il pubblico fatica, non gradisce, non è convinto. Lo dimostrano gli ascolti, non solo i giudizi, magari prematuri ...

Infortunio Iago Falque - che Tegola : ecco i tempi di recupero : Infortunio Iago Falque – Il Torino si prepara per la gara di campionato, in campo contro l’Atalanta l’obiettivo è quello di conquistare un risultato positivo. Dubbio per il reparto avanzato ma Simone Zaza dovrebbe partire dalla panchina con Soriano a supporto di Belotti. Nel frattempo non arrivano buone notizie su Iago Falque, si allungano i tempi di recupero per l’attaccante. Sicuramente out contro l’Atalanta ...

Tegola per il Real Madrid - Isco fuori un mese : Madrid - Tegola per il Real Madrid , che perde Isco . Il trequartista spagnolo è arrivato stamane al campo di allenamento accusando dei fastidi e dagli accertamenti è emersa un'appendicite acuta . Il ...

Tegola per Giuseppe Rossi : positivo al controllo antidpoing : La sostanza rintracciata è la dorzolamide, un inibitore dell'anidrasi carbonica. E' un agente contenuto solitamente nei...

Tegola per il Cagliari : infortunio per Pavoletti : Tegola per il Cagliari che, tra circa mezz’ora, scenderà in campo contro il Parma di D’Aversa. Problemi alla schiena per Leonardo Pavoletti: l’attaccante del Cagliari, non sarà disponibile e andrà in tribuna. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB L'articolo Tegola per il Cagliari: infortunio per Pavoletti sembra essere il ...

Infortunio Khedira - Tegola Juventus : ecco l’esito degli accertamenti ed i tempi di recupero : Infortunio Khedira – La Juventus è tornata a Torino nella tarda mattinata di oggi, ma si è subito rimessa al lavoro alla Continassa, per preparare la seconda trasferta in pochi giorni, quella di domenica sera a Frosinone. Come sempre nei giorni post gara, la seduta è stata di scarico in palestra per chi è stato maggiormente impegnato ieri, in campo gli altri bianconeri. Sami Khedira è stato sottoposto a esami strumentali che hanno ...

Infortunio Iago Falque - Tegola Torino : si allungano i tempi di recupero : Infortunio Iago Falque – Il Torino è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro l’Udinese, il club granata recrimina e ha deciso di alzare la voce dopo alcune decisioni arbitrali contro i bianconeri. Nel frattempo non arrivano buone notizie sull’Infortunio dell’attaccante Iago Falque, per la giornata di oggi è in arrivo il responso degli accertamenti ma secondo le ultime indiscrezioni lo stop dello spagnolo ...

Napoli - che Tegola! Chiriches rischia l'operazione ai legamenti crociati : Vlad Chiriches, difensore del Napoli. LaPresse Una beffa. Vlad Chiriches si è infortunato con la Romania dopo aver rilasciato una vera e propria dichiarazione di intenti circa il suo impiego nel ...