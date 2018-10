Taylor Swift e Camila Cabello sono le più premiate agli AMA 2018 | ecco l’elenco dei

Taylor Swift : le sue dichiarazioni politiche hanno fatto aumentare le registrazioni al voto : ... con l'avvicinarsi delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, ha mandato un lungo messaggio ai suoi 112 milioni di followers svelando per la prima volta la sua posizione politica - si è ...

Taylor Swift rompe il silenzio sulle sue posizioni politiche e invita il pubblico a votare : la popstar su diritti umani e civili : Non è mai stata una pasionaria, anzi, è sempre stata criticata e accusata di opportunismo per non essersi mai esposta politicamente, ma stavolta Taylor Swift ha deciso di farlo con un vero e proprio endorsement per i candidati democratici alle prossime elezioni di medio termine del 6 novembre. Con un lungo post su Instagram, la Swift ha espresso la propria opinione sui candidati del suo Tennessee, vincolando il proprio voto a programmi ...

