Taylor Swift contro Trump su Instagram | boom di registrazioni al voto di giovani

Basta un post di Taylor Swift per spostare migliaia di voti in America: È Bastato un semplice post su Instagram della popstar, un post da 360 mila mi piace solo nella prima ora e quasi 2 milioni in due giorni, per far vibrare tutta la politica Americana. La cantante ha ...

Tutti i vincitori degli American Music Awards da Taylor Swift a Shawn Mendes, Bruno Mars e Camila Cabello: Sono stati annunciati i vincitori degli American Music Awards nel corso della serata conclusiva dell'evento che si è tenuta nella notte in America. Il Microsoft Theater L.A. Live di Los Angeles ha accolto l'edizione 2018 degli American Music Awards, i premi della Musica Americana che quest'anno sono stati consegnati a numerosi artisti di respiro internazionale. L'artista dell'anno è Taylor Swift mentre il miglior artista maschile pop/rock è ...

American Music Awards: Taylor Swift fa la storia (con buona pace di Donald Trump): Ventitré statuette totali, più di quante Whitney Houston ne abbia mai raccolte in una vita. Taylor Swift, 29 anni a dicembre, ha battuto ...

Taylor Swift: le sue dichiarazioni politiche hanno fatto aumentare le registrazioni al voto: ... con l'avvicinarsi delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, ha mandato un lungo messaggio ai suoi 112 milioni di followers svelando per la prima volta la sua posizione politica - si è ...

Taylor Swift CONTRO TRUMP/ L'appello su Instagram della cantante: impennata di registrazioni al voto: TAYLOR SWIFT, una delle star più amate nel mondo, parla di politica e ai suoi 112 milioni di followers su Instagram confessa: "voto per i democratici e credo nei diritti Lgbtq.

Usa, Taylor Swift sta con i dem? Trump: ora mi piace 25% in meno: Nel 2012, Swift aveva detto a Time che non parlava di politica "perchè potrebbe influenzare altre persone".

Taylor Swift rompe il silenzio sulle sue posizioni politiche e invita il pubblico a votare : la popstar su diritti umani e civili : Non è mai stata una pasionaria, anzi, è sempre stata criticata e accusata di opportunismo per non essersi mai esposta politicamente, ma stavolta Taylor Swift ha deciso di farlo con un vero e proprio endorsement per i candidati democratici alle prossime elezioni di medio termine del 6 novembre. Con un lungo post su Instagram, la Swift ha espresso la propria opinione sui candidati del suo Tennessee, vincolando il proprio voto a programmi ...