Taranto | il padre che ha cercato di uccidere i figli | “Fatemi vedere i miei bambini”

Taranto - padre lancia la figlia di 6 anni dal balcone : l'avvocato si rifiuta di difenderlo : Migliorano intanto le condizioni di salute della bimba ricoverata da domenica in gravissime condizioni all'ospedale di Taranto dopo che il padre 49enne l'ha gettata dal terzo piano di un edificio dove abita la nonna. L'uomo, che aveva perso la potestà genitoriale, ha anche accoltellato il figlio 14enne alla gola.

Taranto - migliorano le condizioni della bambina lanciata dal balcone dal padre : Sottoposta a due interventi chirurgici, le condizioni della bambina restano gravi. Il padre interrogato sarà assistito da un avvocato d'ufficio, il suo legale ha rinunciato all'incarico

Taranto : riusciti i due interventi chirurgici sulla bambina lanciata dal balcone dal padre : "Condizioni leggermente migliorate". Lo dice stasera l'Asl di Taranto nel bollettino medico relativo alle condizioni della bambina di sei anni che domenica pomeriggio, nel rione Paolo VI di Taranto, è stata lanciata nel vuoto dal padre da un balcone di un'abitazione al terzo piano. Le condizioni della piccola, pur col leggero miglioramento, restano comunque gravi, dice l'Asl di Taranto.

Taranto - gravissime le condizioni della bimba di 6 anni che il padre ha lanciato dal balcone : La piccola è stata sottoposta ieri a un intervento chirurgico ma le sue condizioni sono ancora disperate: ha riportato un trauma cranico commotivo, un trauma facciale e lesioni al torace estremamente gravi. Il fratello di 14 anni, accoltellato alla gola, recupererà in due settimane.

Taranto - padre getta la figlia dal balcone e accoltella l'altro bimbo : arrestato - Aveva perso la potestà genitoriale : I fatti si sono svolti nell'abitazione della madre dell'uomo: in seguito alla separazione dei genitori i due bambini erano stati affidati alla nonna.