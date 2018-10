Taranto | il legale si rifiuta di difendere l' uomo che ha gettato la figlia dal terzo piano

Blastingnews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) La bruttissima vicenda accaduta adomenica scorsa si fa ancora più chiara, e non mancano neanche i colpi di scena. Ieri sera infatti è arrivata la notizia che ilche dovevaoggi in aula il 49enne che ha lanciato suadalVIDEO e ferito l'altro figlio di 14 anni, si èto per ragioni personali e professionali diil soggetto. L'interrogatorio di garanzia nei confronti dell'è gia' cominciato mentre scriviamo, e sara' tenuto dal gip Paola Incalza e dal pm Filomena Di Tursi. Per ovviare all'imprevisto, ovvero al rifiuto deldell', è stato contattato un avvocato d'ufficio. Spettera' a luil', accusato di tentato omicidio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'era stato gia' arrestato nel 2016 Quella della famiglia in questione è la storia di una coppia che ormai, stando a quanto ...