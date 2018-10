Tanti milioni | pochi minuti | da Caldara a Coric | la dura vita dei panchinari di lusso

'Tra 100 anni in Italia ci saranno solo 16 milioni di abi Tanti ' : l'allarmante proiezione degli esperti : 'La soluzione c'è e sta in progetti di lungo termine, la politica cerca invece risultati e consenso a breve, al massimo tra una consultazione elettorale e la successiva', ha detto Rosina.

Statistica : nel 2118 in Italia 16 milioni di abiTanti - forse migranti a riempire il vuoto : L'indagine Statistica condotta da un software informatico e successivamente presentata a Statistcall, Festival della Statistica a Treviso dal 21 al 23 settembre 2018, ha lasciato in molti a bocca aperta. Lo scenario ipotizzato è alquanto inquietante: l'analisi del programma riporta che tra 100 anni la popolazione di Italiani sara' drasticamente calata. Indagine Statistica, nel 2118 solo 16 milioni di abitanti in Italia Oggi in Italia sono ...