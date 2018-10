Taglio del Fmi al Pil italiano | preoccupa il pericolo Spread

Borse poco mosse dopo il Taglio del FMI. Bene l'oil a Milano : Da segnalare che gli esperti del FMI hanno tagliato anche le previsioni sulla crescita dell'economia italiana dall'1,5% all'1,2% per quest'anno e dall'1,1% all'1% per il prossimo. Intanto si muove in ...

Clima - Ministro Costa : l’Italia sosterrà il Taglio del 40% delle emissioni delle auto : In occasione della riunione del Consiglio Ambiente dell’Unione Europea, in programma domani, l’Italia sosterrà il taglio delle emissioni del 40% entro il 2030 per le auto nuove, con un obiettivo intermedio del 15% entro il 2025: lo ha reso noto il Ministro dell’Ambiente. “Dobbiamo mantenere l’ambizione il più alto possibile“, ha spiegato Costa, “noi partiamo con il giro di tavolo affermando che il 40% ...

Messico : allarme degli esperti - un detTaglio dell'Umsca limiterebbe possibilità di accordi con la Cina : ... in cui si stabilisce che uno qualsiasi dei tre soci deve avvisare gli altri partner tre mesi prima nel caso intenda aprire negoziati con un paese che non abbia una "economia di mercato". Inoltre, 30 ...

Che fine ha fatto il Taglio delle accise sulla benzina promesso da Salvini : Il taglio delle accise sulla benzina rischia di allontanarsi ulteriormente. Nella nota di aggiornamento al Def si fa riferimento alle accise solo in poche occasioni, prospettando il disinnesco dell'aumento per il 2019 (non c'è la stessa garanzia per 2020 e 2021) e la possibilità di una riduzione delle accise ma senza informazioni specifiche su modalità e tempistiche.Continua a leggere

70 nuove faccine su WhatsApp. Emoji - cambia tutto : scordatevi le vecchie emoticon. Una più divertente dell’altra : eccole nel detTaglio : Oramai ci eravamo abituati a quelle Emoji sui nostri telefoni, ma è ora di conoscerne un po’ di più: 70 per essere precisi. Su iOS 12.1, il primo aggiornamento di rilievo del nuovo sistema operativo per iPhone e iPad, Apple introdurrà 70 nuove Emoji. Il potenziale espressivo dei famosi pittogrammi si allarga ancora e lo fa nel segno dell’inclusività. Le diversità etniche sono già ampiamente rappresentate da qualche anno, grazie alla ...

Taglio dei vitalizi : Casellati vince contro il Senato e ottiene gli arretrati del suo : Paradosso al Senato: mentre Maria Elisabetta Alberti Casellati dà il via libera ai tagli dei vitalizi, vince la causa contro Palazzo Madama e ottiene gli arretrati del suo. Oggi, mercoledì 3 ottobre, la seconda carica dello Stato presenterà in Consiglio di presidenza del Senato la delibera per tagliare le pensioni degli eletti, ma intanto non ha trascurato una vicenda a lei assai cara, ossia quella relativa agli arretrati del proprio ...

Emissioni - Il Parlamento europeo vota il Taglio della CO2 del 40% entro il 2030 : Il Parlamento dell'Unione Europea ha approvato, ad ampia maggioranza, target sempre più stringenti sulle Emissioni di CO2 prodotte da veicoli per il trasporto di persone e merci. La decisione rischia, però, di incontrare la forte opposizione dei governi delle nazioni appartenenti al blocco comunitario, a partire dalla Germania. Prima della loro implementazione, i nuovi target devono infatti essere sottoposti alle consuete procedure negoziali con ...

Riforme costituzionali - le due proposte Lega-M5s : Taglio di 345 parlamentari e obbligo discussione delle leggi popolari : Il taglio di 345 parlamentari e l’obbligo di discussione delle proposte di legge di iniziativa popolare. Movimento 5 stelle e Lega hanno presentato due proposte di riforma costituzionale sulla composizione dell’assemblea e per aumentare la democrazia diretta. E hanno annunciato che le prossime riguarderanno “l’eliminazione del Cnel e l’abolizione del quorum dal referendum abrogativo”. A presentare oggi ...

Taglio costi della politica - Governo : "Riforme del cambiamento"/ Ministro Fraccaro : "rivoluzione copernicana" : Taglio costi della politica, Governo: "Riforme del cambiamento". Ultime notizie, il Ministro Riccardo Fraccaro annuncia: "Sarà una rivoluzione copernicana"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 18:27:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ La Tagliola automatica per le misure del Governo (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. La tagliola automatica per le misure del Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 ottobre(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:56:00 GMT)

Rosa Perrotta - prove di matrimonio : l’ex naufraga sfila in abito da sposa in attesa delle nozze con il fidanzato Pietro TarTaglione : Rosa Perrotta, sfila in abito da sposa, in attesa del suo matrimonio , che sboccerà il 7 giugno 2019. Rosa Perrotta sposerà il fidanzato Pietro Tartaglione il 7 giugno del 2019. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sicuramente con l’abito bianco sarà bellissima. Un anticipo di come potrebbe essere il suo look da sposa, la mora l’ha dato sfilando alla fiera “Ti Sposo”, a Ercolano, vicino Napoli, dove ha ...

Taglio delle tasse per le aziende che assumono (ma solo per contratti stabili) : I dati agrodolci sull'occupazione (in crescita ma grazie ai precari) spingono il governo a nuove politiche fiscali per...

"Le camere a gas naziste sono un detTaglio della storia". La versione della consigliera lepenista : Le camere a gas naziste sono "un dettaglio della storia": Catherine Lesné, consigliera del Rassemblement National (ex Front National) ad Agen, nel sud-ovest della Francia, ha fatto sua la controversa formula che valse al fondatore del partito francese, Jean-Marie Le Pen, diverse condanne in tribunale.Per difendere lo storico 'patriarca' dell'estrema destra francese, Lesné ha scritto su Facebook, tra l'altro, che "gli immigrati ...