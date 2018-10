Taekwondo | Olimpiadi Giovanili 2018 | Gabriele Caulo conquista il bronzo nei -63kg!

oasport

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)la medaglia dinelalledi Buenos Aires (Argentina). Il 17enne azzurro, sale sul podio nella categoria -63kg, confermandosi uno dei più forti atleti del mondo, dopo aver ottenuto l’argento ai Mondiali Junior di Hammamet. Un risultato di grande prestigio per questo ragazzo, anche se resta un po’ di rammarico per una finale sfumata davvero di un soffio.è stato infatti superato per un solo punto in semifinale dal tailandese Nareupong Thepsen, che si è imposto per 15-14. Dopo un primo round terminato sul 3-3, l’avversario ha preso il largo nel secondo con un parziale di 7-3 e nell’ultimo non è bastato il tentativo di rimonta dell’azzurro che con un 8-5 vede finire il suo cammino. In precedenzaaveva sconfitto ai quarti il saudita Bin Dookhy Hasham Bandar con il punteggio di 18-15. La medaglia d’oro è andata al ...