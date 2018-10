Svelato il primo appuntamento di Meredith in Grey’s Anatomy 15 | col protagonista di How I

optimaitalia

: Svelato il primo appuntamento di #Meredith in #GreysAnatomy 15, col protagonista di #HIMYM #HowIMetYourMother… - OptiMagazine : Svelato il primo appuntamento di #Meredith in #GreysAnatomy 15, col protagonista di #HIMYM #HowIMetYourMother… - sfiorata82 : RT @BestMovieItalia: Aladdin: svelato il primo poster ufficiale del live action Disney diretto da Guy Ritchie - - mixborghi : RT @BestMovieItalia: Aladdin: svelato il primo poster ufficiale del live action Disney diretto da Guy Ritchie - -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Decisamente a sorpresa, sarà ildi How I Met Your Mother Josh Radnor l'interprete dell'uomo con cui avverrà ilromantico diin Grey's15.L'attore, noto ai più per aver interpretato Ted Mosby nella celebre sit-com, sarà iluomo con cui la Grey avrà a che fare una volta decisa a rimettersi in gioco per trovare l'amore.How I Met Your Mother incrocia così Grey's: per gli spettatori di E alla fine arriva mamma (questo l'improbabile titolo italiano affibbiato alla serie) non sarà certo facile scindere il volto Radnor da quello di Mosby, interpretato per ben nove stagioni dal 2005 al 2014.L'incontro tra i due personaggi avverrà nell'episodio 15x04, in onda su ABC negli Stati Uniti giovedì 12 ottobre (in Italia su FoxLife da fine ottobre).Radnor interpreterà ildelal buio di...