Svelato completamente Fallout 76 | il futuro in una marea di dettagli

optimaitalia

: Svelato completamente #Fallout76: il futuro in una marea di dettagli - OptiMagazine : Svelato completamente #Fallout76: il futuro in una marea di dettagli - infoitscienza : OnePlus 6T svelato completamente: prima immagine ufficiale e press render! - DarioConti1984 : OnePlus 6T svelato completamente: prima immagine ufficiale e press render! -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Ci siamo,76 uscirà su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 14 novembre. Oggi Bethesda ha praticamente rivelato tutto, o quasi, sul titolo, con una valanga die immagini che vi riportiamo in seguito.OFFICINE E C.A.M.P.L’officina di4 ritorna in questo nuovo titolo con una vasta gamma di strutture e difese da costruire con parti di recupero, e nuove strutture come il raccoglitore di risorse, che serve a estrarre i materiali minerali del mondo.Una delle grandi novità di76 è il C.A.M.P. (Centro di Assistenza Mobile per la Produzione), un’officina personale che è possibile piazzare dove preferite, usare come campo base per le vostre esplorazioni e spostare per impostare nuovi punti per il viaggio rapido e per il rientro in partita.Quando spostate il vostro C.A.M.P., tutte le strutture costruite vengono mantenute proprio come le avete progettate, ...