Surriscaldamento globale e allarme Onu | alcuni consigli per salvare il Mondo

Un mammut clonato ci salverà dal Surriscaldamento globale : Raccontano gli storici e i paleontologi che c’è stata l’epoca delle glaciazioni, in cui vivevano molte specie di animali che ora non esistono più: il rinoceronte lanoso, la tigre dai denti a sciabola e il mammut. Tutti estinti e per ora rivisti solo al cinema. Solo per ora però, perché c’è chi sta lavorando alla «rinascita» del più grande di tutti, il mammut. Non una rinascita virtuale come può essere quella dei cartoni animali modello Era ...