Sul dl Genova allarme di Cantone | ' Rischio di infiltrazioni della mafia'

Morandi - Cantone : “Perplessità Sul decreto Genova. Deroghe al commissario senza precedenti - ma norme incerte” : Il decreto Genova? Dopo le critiche del commissario Bucci e le richieste di modifica e maggiori fondi, questa volta è Raffaele Cantone, il presidente dell’Anac (l’Autorità Nazionale Anticorruzione) a esprimere le sue perplessità: “Condivido lo spirito, ma ho dei dubbi”, è la premessa di Cantone. Per poi evidenziare le criticità: “Con una disposizione, che credo sia senza precedenti si intende consentire al ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 10 ottobre : Con la scusa del Ponte - i potenti di Genova battono cassa per sé : Il dossier I poteri genovesi all’assalto della diligenza (leggi decreto) Soldi – Le stime sul calo del traffico si sono rivelate eccessive (-20% anziché -35%) così come le richieste per le infrastrutture portuali di Andrea Moizo L’Armata Brancaleone di Marco Travaglio Quando vai alla guerra, prima studi il nemico, poi ti guardi intorno in cerca di alleati, infine prepari le armi più efficaci per vincere. Oppure ti vedi L’Armata ...

Ponte Sul Tagliamento - pilone sotto esame : sospetto cedimento/ Psicosi dopo il crollo di Genova : Ponte sul Tagliamento, rischio cedimento strutturale? Segnalazione al 115, intervengono squadre speciali, gli automobilisti avevano rilevato oscillazioni anomale(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 23:09:00 GMT)

Cosa ha detto l'Antitrust Sul decreto Genova : Roma, 8 ott., askanews, - l'Antitrust 'promuove' il decreto Genova. In una audizione davanti alle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera che stanno esaminando il segretario generale dell'...

RiSultati Serie A/ Classifica aggiornata : il Parma vola a Genova! Diretta gol live score (8^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite dell l'ottava giornata. Il Napoli ospita il Sassuolo, Milan in casa contro il Chievo, Inter impegnata al Mazza(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 13:12:00 GMT)

Gli sfollati di Genova Sul piede di guerra : “Fondi congelati - a rischio i risarcimenti” : Un mese e mezzo ad aspettarlo, il fatidico, ormai famigerato decreto Genova, e adesso vorrebbero stracciarlo. Sono sul piede di guerra gli sfollati della zona rossa, sui quali ieri si è abbattuta l’ennesima tegola: la società Autostrade ha congelato la seconda tranche dei contributi che il Comitato sfollati aveva chiesto per far fronte alle nuove s...

Genova - inSulti razzisti poi lo derubano : 0.51 Un uomo della Costa d'Avorio è stato rapinato e picchiato da quattro giovani che durante l'aggressione lo hanno offeso con frasi razziste. E' avvenuto ieri sera a Dinegro,quartiere a ridosso del centro di Genova. I quattro giovani, secondo quanto ricostruito dalla polizia,hanno accerchiato la vittima, 31 anni, e dopo avergli preso i pochi soldi che aveva lo hanno aggredito insultandolo per il colore della pelle.

Congelati i contributi per gli sfollati di Genova. Il comitato : "Temiamo siano a rischio gli indennizzi Sulle case" : Congelata, per il momento, la seconda tranche dei contributi per gli sfollati di Genova. Autostrade, Regione Liguria, Comune di Genova e cittadini avevano avviato una trattativa proprio sull'erogazione di queste risorse. Luca Fava, uno dei rappresentanti del comitato delle famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni dopo il crollo del ponte Morandi, spiega: "Lo abbiamo saputo dopo un incontro con il Comune. Dopo il decreto, che ...

Genova - immigrato rapinato - picchiato e inSultato con frasi razziste : Quattro giovani hanno accerchiato un 31enne della Costa d'Avorio. Dopo avergli preso i pochi soldi che aveva, lo hanno aggredito insultandolo per il colore della pelle

Si riapre la partita Sul commissario per Genova : La parola d'ordine sul futuro del viadotto sul Polcevera è incertezza: quando ormai Claudio Gemme, super manager di Fincantieri, sembrava prossimo alla nomina a commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morandi, ora le carte in tavola potrebbero cambiare e, in corsa, arriva Marco Bucci, sindaco di Genova. Stando alla voci circolate nelle scorse ore a Palazzo Tursi, sul primo cittadino si sarebbero concentrate ...

Maltempo - grandine Sulla costa ligure : voli dirottati da Genova [FOTO] : 1/7 ...

Polemiche per un nuovo audio di Casalino - Sul crollo di Genova - : Roma, 1 ott., askanews, - A poco più di una settimana dalla registrazione audio in cui il portavoce del premier Rocco Casalino parlava di una 'megavendetta' ai danni dei tecnici del Mef se non ...

Sul Dl Genova botta e risposta a distanza tra Toti e Toninelli : Il ministro rivendica misure concrete per cittadini, imprese e porto. Il governatore ligure replica polemico: 'Dignità fa rima con verità' -

Genova - Gemme parla da commissario : 'Dimissioni da Fincantieri Sul tavolo' : Fra dieci giorni sarà ufficializzato la nomina del manager che spegne sul nascere le polemiche su un possibile conflitto di interessi con l'incarico attuale. Oggi nuovi interrogatori in Procura -