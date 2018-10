Stupro Ronaldo | la mamma | “tutto andrà bene Dio è grande”

Cristiano Ronaldo e lo Stupro - la clamorosa ombra del 'complotto contro la Juventus' : Su Cristiano Ronaldo e l'accusa di stupro si è letto e scritto di tutto e spesso in un clima da ultrà juventini e anti-juventini. Come giustamente nota il Fatto quotidiano , la bufala maggiore è ...

Cristiano Ronaldo - la polizia di Las Vegas smentisce Der Spiegel : “Sullo Stupro abbiamo le stesse prove del 2009”. Poi conferma : “Lo interrogheremo” : “Non è sparito niente. abbiamo le stesse prove del 2009. Il vestito c’è? Non entro nei particolari”. Così il portavoce della polizia di Las Vegas, Jacinto Rivera, rispondendo alle domande dell’emittente televisiva portoghese McTv, ha smentito le indiscrezioni uscite sul settimanale tedesco Der Spiegel. Secondo il giornale, infatti, ogni prova del presunto stupro di Cristiano Ronaldo ai danni di Kathryn Mayorga, sarebbe ...

Cristiano Ronaldo e lo Stupro - 'frasi manomesse e notizie post-datate'. Kathryn Mayorga - accusa brutale : 'frasi manomesse e notizie post-datate'. Su Cristiano Ronaldo e il presunto stupro di Kathryn Mayorga il Fatto quotidiano imbastisce il solito clima da caccia alle streghe in versione #metoo . Il ...

CRISTIANO RONALDO ACCUSATO DI Stupro DA KATHRYN MAYORGA/ Ultime notizie - "Il Real Madrid lo spinse a pagarla" : CRISTIANO RONALDO ACCUSATO di STUPRO da KATHRYN MAYORGA. Ultime notizie, estradizione in Usa per l'attaccante della Juventus? "Non è imputato", rivela la Polizia di Las Vegas(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 14:49:00 GMT)

Stupro Cristiano Ronaldo : “il Real Madrid spinse CR7 a pagare Kathryn Mayorga” : Sarebbe stato il Real Madrid a convincere Cristiano Ronaldo a siglare il patto di riservatezza con la modella americana Kathryn Mayorga che lo accusa di violenza sessuale. E’ quanto sostiene il quotidiano portoghese ‘Correio da Manha’. Il giocatore sarebbe dunque stato contrario a corrispondere i 375mila dollari alla modella per l’episodio avvenuto in un hotel di Las Vegas 9 anni fa mentre il club Madridista avrebbe ...

Cristiano Ronaldo accusato di Stupro da Kathryn Mayorga/ Ultime notizie - estradizione in Usa? "Non è imputato" : Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga. Ultime notizie, estradizione in Usa per l'attaccante della Juventus? "Non è imputato", rivela la Polizia di Las Vegas(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:09:00 GMT)

Stupro Cristiano Ronaldo - l’orgia ed i nuovi particolari shock : “sulle mutandine di Kathryn…” [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi per quanto riguarda la vita privata dell’attaccante Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese protagonista con la maglia bianconera ma deve anche fare i conti con pesanti accuse, dopo quelle della modella Kathryn Mayorga, che sostiene di essere stata violentata, spuntano altre tre donne, una sosterrebbe di essere stata violentata dopo un party, la seconda di essere stata “ferita” e la terza di aver firmato ...

Cristiano Ronaldo ed il presunto Stupro - parla la polizia di Las Vegas : “ecco quanto sta accadendo” : Cristiano Ronaldo accusato di un presunto stupro da Kathryn Mayorga, tornata all’attacco dopo diversi anni spinta dal suo avvocato Il caso Cristiano Ronaldo si arricchisce di un nuovo capitolo. La polizia di Las Vegas è tornata a farsi sentire, chiarendo la posizione di CR7 il quale al momento non è indagato: “molto probabilmente Ronaldo verrà sentito, ma come persona interessata ai fatti, non come incriminato. Non c’è ...

La lettera della donna che accusa di Stupro Cristiano Ronaldo : 'Vorrei raccontare a tutti come sei davvero' : La vicenda della presunta molestia sessuale è salita alla ribalta della cronaca dopo che il settimanale Der Spiegel l'ha riportata alla fine di settembre. Il primo ottobre Kathryn Mayorga ha ...

Quanto vale un Cristiano Ronaldo accusato di Stupro? : “Avanti così, tutti insieme #Finoallafine“ L’ha scritto Cristiano Ronaldo due giorni fa sulla sua pagina Instagram, in un italiano che ancora non parla ma che c’è chi scrive per lui, esultando per il gol inflitto all’Udinese, quello con cui, a voler leggere i maligni commenti social, risponde alle accuse di stupro che che lo stanno travolgendo. Accuse alle quali, nel frattempo, si stanno aggungendo nuovi elementi. La prima cosa, la ...

Cristiano Ronaldo accusato di Stupro da altre tre donne/ Ultime notizie - il caso Katryn Mayorga non si sgonfia : Cristiano Ronaldo accusato di stupro, la lettera di Kathryn Mayorga. Ultime notizie, la donna che accusa Cr7 scrive: "Vorrei che tutti sapessero chi sei"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 08:38:00 GMT)

"Vorrei raccontare a tutti come sei davvero". Rivelata una lettera di Kathryn Mayorga - la donna che ha accusato Ronaldo di Stupro : Nuovi inquietanti particolari si aggiungono alla vicenda che ha coinvolto Cristiano Ronaldo, accusato dalla modella Kathryn Mayorga di averla stuprata nel 2009 a Las Vegas. In una lettera, scoperta dalla Gazzetta dello Sport, l'accusatrice di Ronaldo scrive, rivolgendosi proprio al campione: "Vorrei raccontare a tutti come sei davvero".Secondo un documento pubblicato da Der Spiegel, Mayorga aveva concluso con i legali di Ronaldo un accordo di ...

Cristiano Ronaldo - tra i gol e le accuse di Stupro : nel bene o nel male fa sempre notizia : Cristiano Ronaldo è un grande calciatore ma anche un personaggio da rotocalco. Da quando è passato alla Juventus, i giornali italiani non fanno altro che parlare di lui. In questi giorni però si parla del portoghese anche per vicende non esattamente legate alla sua classe sul rettangolo verde. Tutto il mondo sta parlando delle accuse di stupro che gli sono state rivolte da Kathryn Mayorga per una vicenda che sarebbe accaduta a Las Vegas nel 2009 ...