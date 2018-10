Stupro Cristiano Ronaldo | “il Real Madrid spinse CR7 a pagare Kathryn Mayorga”

Cristiano Ronaldo accusato di Stupro da Kathryn Mayorga/ Ultime notizie - estradizione in Usa? "Non è imputato" : Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga. Ultime notizie, estradizione in Usa per l'attaccante della Juventus? "Non è imputato", rivela la Polizia di Las Vegas(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:09:00 GMT)

Stupro Cristiano Ronaldo - l’orgia ed i nuovi particolari shock : “sulle mutandine di Kathryn…” [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi per quanto riguarda la vita privata dell’attaccante Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese protagonista con la maglia bianconera ma deve anche fare i conti con pesanti accuse, dopo quelle della modella Kathryn Mayorga, che sostiene di essere stata violentata, spuntano altre tre donne, una sosterrebbe di essere stata violentata dopo un party, la seconda di essere stata “ferita” e la terza di aver firmato ...

La lettera della donna che accusa di Stupro Cristiano Ronaldo : 'Vorrei raccontare a tutti come sei davvero' : La vicenda della presunta molestia sessuale è salita alla ribalta della cronaca dopo che il settimanale Der Spiegel l'ha riportata alla fine di settembre. Il primo ottobre Kathryn Mayorga ha ...

Quanto vale un Cristiano Ronaldo accusato di Stupro? : “Avanti così, tutti insieme #Finoallafine“ L’ha scritto Cristiano Ronaldo due giorni fa sulla sua pagina Instagram, in un italiano che ancora non parla ma che c’è chi scrive per lui, esultando per il gol inflitto all’Udinese, quello con cui, a voler leggere i maligni commenti social, risponde alle accuse di stupro che che lo stanno travolgendo. Accuse alle quali, nel frattempo, si stanno aggungendo nuovi elementi. La prima cosa, la ...

Cristiano Ronaldo - tra i gol e le accuse di Stupro : nel bene o nel male fa sempre notizia : Cristiano Ronaldo è un grande calciatore ma anche un personaggio da rotocalco. Da quando è passato alla Juventus, i giornali italiani non fanno altro che parlare di lui. In questi giorni però si parla del portoghese anche per vicende non esattamente legate alla sua classe sul rettangolo verde. Tutto il mondo sta parlando delle accuse di stupro che gli sono state rivolte da Kathryn Mayorga per una vicenda che sarebbe accaduta a Las Vegas nel 2009 ...

Cristiano Ronaldo come Superman - l’iniziativa della sorella di CR7 dopo le accuse di Stupro : Cristiano Ronaldo sostenuto al 100% dalla sorella dopo le accuse di stupro, ecco l’iniziativa della Katia Aveiro che chiede l’aiuto dei fan di CR7 Cristiano Ronaldo, coinvolto nel caso che lo vede protagonista della denuncia di Kathryn Mayorga per violenza sessuale, ha al suo fianco la famiglia e in particolar modo la sorella Katia Aveiro. Quest’ultima è vicina al calciatore della Juventus e non ha dubbi sulla sua ...

Cristiano Ronaldo e lo Stupro - la lettera di Kathryn Mayorga dopo l'accordo sul silenzio : 'Vorrei che...' : 'Mi piacerebbe raccontare al mondo chi sei davvero', avrebbe scritto polemicamente Kathryn a Ronaldo. dopo qualche anno, è arrivata la vendetta.

Cristiano Ronaldo - Nike trema per le accuse di Stupro. Il grande bluff dell’impegno etico : Sicuramente alla Nike qualcuno deve aver già cominciando a chiedersi se i rischi che comporta un uso eccessivo dei testimonial valgano veramente la candela. Perché la vicenda che sta investendo Cristiano Ronaldo in questi giorni ripropone una vexata quaestio mai risolta dalle marche su quanto sia intelligente affidare la propria immagine a personaggi famosi per garantire il prodotto, quando poi questi personaggi possono avere da un momento ...

Cristiano Ronaldo e il presunto Stupro - la lettera della Mayorga : «Vorrei che tutti sapessero chi sei davvero» : ...fascicolo al procuratore e toccherà a lui stabilire se ci sono prove sufficienti per un'incriminazione ad andare a processo» spiega un portavoce della polizia di Las Vegas alla Gazzetta dello Sport. ...