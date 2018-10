Studenti universitari | la stanza perfetta? Svelato il prezzo ideale d' affitto

Gli Studenti universitari e delle scuole superiori bocciano la "nota aggiuntiva" del Governo giallo-verde : 'La manovra del Governo non risponde alla grave carenza di finanziamenti dell'Istruzione e della Ricerca. Tra le priorità dell'esecutivo mancano ingenti investimenti nella conoscenza, indispensabili a ...

Puglia - sempre meno gli alloggi statali per gli Studenti universitari fuorisede : Il Segretario del Sicet Puglia insiste sulla necessità di individuare una politica regionale in grado di offrire agli studenti un ventaglio più ampio di possibilità di scelta 'che permetta anche di ...

FCA premia 12 Studenti universitari a Capua per il suo contest : In particolare, il concorso si è concluso con la premiazione di 12 vincitori presi dalle facoltà di Economia di 6 atenei dell'Italia centro-meridionale. Il contest ha premiato i progetti e le idee ...

Catanzaro : incendio a ridosso degli alloggi del campus universitario - gli Studenti aiutano i vigili del fuoco : Un incendio si è sviluppato ieri sera in località Germaneto a Catanzaro, a ridosso degli alloggi del campus universitario: sul posto due squadre della sede centrale e anche alcuni studenti universitari, che si sono adoperati per spegnere le fiamme. Fiamme alte e fumo hanno creato disagi allarmando gli studenti che hanno tempestivamente richiesto i soccorsi. I pompieri hanno lavorato diverse ore per spegnere il rogo. L'articolo Catanzaro: ...

Lesioni a migranti Frosinone : denunciati 3 Studenti universitari : Residenti a Ceprano, nel Frusinate, avrebbero messo in atto almeno sette aggressioni in diverse regioni italiane. Nelle loro abitazioni sono stati trovati bastoni, mazze da baseball, sfollagente, coltelli e materiale propagandistico sulla superiorità razziale. Hanno 23 anni e due sono studenti universitari, uno è laureato: sono tutti attivi in associazioni studentesche.--Tre studenti sono stati denunciati e fermati con l'accusa di ...

Raid contro i migranti - fermati tre Studenti universitari - : Residenti a Ceprano, nel Frusinate, avrebbero messo in atto almeno sette aggressioni in diverse regioni italiane. Nelle loro abitazioni sono stati trovati bastoni, mazze da baseball, sfollagente, ...

Lavoro - 'Rai porte aperte' : tirocini in azienda per Studenti universitari : Ogni anno, la Rai offre la possibilita' a 150 studenti universitari di svolgere uno stage presso i propri uffici aziendali. Si tratta di esperienze formative, della durata massima di tre mesi, che consentono ai partecipanti di comprendere concretamente come funziona la più grande azienda televisiva del nostro Paese. Il programma 'Rai porte aperte' Questa iniziativa si svolge nell'ambito del progetto Rai porte aperte: un programma che permette a ...

Vaccini : indagine fra Studenti universitari - promossi ma qualche lacuna : I Vaccini possono prevenire il cancro? Somministrare più Vaccini nella stessa seduta è rischioso? Quando si deve assumere un antibiotico? Gli animali contribuiscono o no al fenomeno dell’antibiotico-resistenza? Sono solo alcune delle domande contenute nel questionario sulla ‘Percezione del rischio connesso all’utilizzo degli antibiotici e dei Vaccini‘, sottoposto dall’Università di Parma ai suoi studenti. Ebbene, i ...