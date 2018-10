Striscia La Notizia – Aggredita Stefania Petyx | l’inviata lanciata giù dalle scale a

Stefania Petyx - l’inviata di Striscia la notizia aggredita da abusivi a Palermo : Questa mattina, l’inviata di Striscia la notizia Stefania Petyx e la sua troupe hanno subito un’aggressione a Palermo mentre registravano un servizio su un immobile occupato da abusivi in via Giuseppe Savagnone. «Poco dopo essere entrati nella struttura – racconta dall’ospedale Stefania Petyx – siamo stati raggiunti da calci e pugni». Inoltre, precisa l’inviata, «sono stata spintonata giù dalla tromba delle scale». La rabbia degli abusivi si è ...

Palermo. Aggredita Stefania Petyx inviata di Striscia la notizia : Stava registrando un servizio per Striscia la notizia quando Stefania Petyx è stata Aggredita. L’inviata di Canale 5 si trovava a Palermo

Striscia la Notizia : Roma - altro caso di maltrattamento verso gli animali : Cavalli di ogni taglia, puledri, asini, ma anche cani, oche e galline. In provincia di Roma , su una collina posta proprio ai lati di una strada carrabile, sono moltissimi gli animali costretti a ...

Striscia la Notizia - Vittorio Feltri scatenato contro Mediaset : 'Mi hanno detto che Pier Silvio Berlusconi...' : Sono imbarazzato a parlare della mia trascurabile persona, ma in questa circostanza sono obbligato a farlo perché i lettori hanno diritto di apprendere il senso delle pubbliche polemiche. I fatti. Una ...

Striscia la Notizia/ Anticipazioni e servizi : Moreno Morello e la truffa della legna da ardere : Striscia la Notizia, Anticipazioni e servizi 9 ottobre: l'inviato Moreno Morello torna ad occuparsi della truffa della legna da ardere. Tutti i servizi.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:22:00 GMT)

Vittorio Feltri querela Mediaset per l’imitazione a Striscia la notizia : ‘Denigrazione gratuita’ : Una querela nei confronti di Mediaset. È la misura che Vittorio Feltri ha deciso di prendere contro l’azienda di Cologno Monzese che, a suo dire, l’avrebbe denigrato reiteratamente. Tutto inizia quando, circa 2 settimane fa, Striscia la notizia trasmette un fuori onda della trasmissione di Rete 4 Stasera Italia durante il quale la co-conduttrice Veronica Gentili sostiene che l’ospite abbia bevuto. Da quel momento in poi Ezio ...

Striscia la Notizia - Tapiro d’oro a Fabrizio Corona : “E’ una fake news” : Fabrizio Corona di nuovo al centro dell’attenzione! Stavolta per qualcosa di bislacco: Valerio Staffelli di Striscia la Notizia gli ha consegnato il Tapiro d’oro. Fabrizio Corona intercettato da Valerio Staffelli per la consegna del Tapiro d’oro “Furbizio” che in verità non è poi così furbo pare trovare le situazioni più strane che lo catapultano nel clamore mediatico e nelle maglie del web. Cosa è accaduto? Scopriamolo, anche con dei ...

