Striscia La Notizia | abusivi aggrediscono a Palermo la troupe e Stefania Petyx finisce in

Stefania Petyx - l’inviata di Striscia la notizia aggredita da abusivi a Palermo : Questa mattina, l’inviata di Striscia la notizia Stefania Petyx e la sua troupe hanno subito un’aggressione a Palermo mentre registravano un servizio su un immobile occupato da abusivi in via Giuseppe Savagnone. «Poco dopo essere entrati nella struttura – racconta dall’ospedale Stefania Petyx – siamo stati raggiunti da calci e pugni». Inoltre, precisa l’inviata , «sono stata spintonata giù dalla tromba delle scale». La rabbia degli abusivi si è ...

Striscia La Notizia - Stefania Petyx aggredita a Palermo finisce in ospedale : Inizio di stagione particolarmente movimentato per Striscia La Notizia. Il tg satirico di Canale 5 è finito nell'occhio del ciclone prima per l'affaire tra il suo patron Ricci e Rai 2, e poi per l'aggressione all'inviato Trombetta. Questa mattina un'altra inviata di Striscia si è trovata al centro della colluttazione, e parliamo di Stefania Petyx.L'invita era a Palermo insieme alla sua troupe per confezionare un servizio riguardante un ...