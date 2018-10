Street-art Enorme murales su 50 palazzi | il risultato è visibile solo da lontano

Napoli - esponente di estrema destra aggredisce lo Street artist Jorit mentre dipingeva volto di Ilaria Cucchi : Pietro Lauro, consigliere della V Municipalità, ha intimato all'artista di interrompere l'opera. Provvidenziale l'intervento dei residenti

Tv per golosi : riparte «Street food battle» - : Nel seconda metà del Novecento cominciano a diffondersi per le strade della California, e poi di tutto il mondo, i «food truck», furgoni appositamente attrezzati per cucinare lo street food.

ARUBA - CARAIBI Street ART : ... raggiungendo San Nicolas , la seconda cittadina di ARUBA per dimensioni situata a sud dell'Isola, si scoprirà che ARUBA ospita dei coloratissimi murales , realizzati da artisti di tutto il mondo e ...

Torino Mapping Party : mappare l'accessibilità con OpenStreetMap : ' OpenStreetMap è una mappa del mondo, creata da persone come te e libera da utilizzare secondo una licenza aperta.' Così il sito ufficiale di OSM racconta il progetto collaborativo lanciato nel luglio 2004 da Steve Coast. L'...

Street Fighter 5 avrà una quarta stagione? : Street Fighter V dopo il lancio ha ricevuto una serie di contenuti interessanti l'ultimo dei quali è una terza stagione che ha introdotto sei nuovi combattenti, alcune modifiche al bilanciamento e il lancio retail di Street Fighter V: Arcade Edition.Ebbene, come riporta Comicbook, sembrerebbe che Capcom non si voglia fermare qua, sarebbe infatti in programma una quarta stagione di contenuti per Street Fighter V.Potrebbero essere introdotti i ...

Wall Street parte in rialzo : raffica di dati e rialzo tassi Fed sotto la lente : partenza in rialzo per Wall Street, con gli investitori che stanno "digerendo" i numerosi dati macroeconomici arrivati nel pomeriggio italiano e le decisioni prese ieri dalla Federal Reserve, Fed, che ...

Wall Street parte in buon rialzo dopo dati sul PIL e ordini : Wall Street avvia gli scambi in moderato rialzo , all'indomani della decisione attesa della Fed di alzare i tassi di interesse . Il mercato non è rimasto affatto sorpreso neanche della forward ...

FESTIVAL PARTECIPAZIONE A Street SCIENCE : SI CERCANO VOLONTARI PER STAND : 'La scienza è democratica?' è il titolo dell'incontro, che avrà come protagonista il giornalista scientifico Matteo De Giuli , redattore e voce di Radio 3 Scienza e collaboratore di Wired . Spaziando ...

Mendicante - vù cumprà - prete : Salvini story in 7 opere in 7 mesi. "Ha ispirato una nuova corrente di Street artist" : Matteo che bacia Luigi Di Maio in un vicolo a due passi dal Parlamento. Il povero Matteo Mendicante di umanità per le strade di Roma. Matteo il vù cumprà e la sua crociata per le spiagge sicure. E ancora, don Matteo con il crocifisso in mano in un sottopasso. Ma anche Matteo con l'uniforme di Hitler in un poster affisso su un muro di Milano all'indomani dell'annuncio sul censimento dei rom. E che dire poi del Matteo ...

Teatro Just for Joy Street art Festival 22 - 30 settembre 2018 Torino : Ore 17.30, Borgo Dora FOCUS ORANGO BANDO: spettacoli con una selezione delle migliori compagnie che hannopartecipato al bando interno di co produzione artistica della Cooperativa Italiana Artisti Ore ...

Mendicante - vù cumprà - prete : Salvini è un'icona pop. "Ha ispirato una nuova corrente di Street artist" : Matteo che bacia Luigi Di Maio in un vicolo a due passi dal Parlamento. Il povero Matteo Mendicante di umanità per le strade di Roma. Matteo il vù cumprà e la sua crociata per le spiagge sicure. E ancora, don Matteo con il crocifisso in mano in un sottopasso. Ma anche Matteo con l'uniforme di Hitler in un poster affisso su un muro di Milano all'indomani dell'annuncio sul censimento dei rom. E che dire poi del Matteo ...

Wall Street resta ai nastri di partenza : C'è attesa per la pubblicazione del Beige Book , il report della Federal Reserve sullo stato di salute dell'economia americana. Dal fronte macroeconomico , in calo le richieste settimanali di mutui e ...

... DA VENERDÌ 7 A DOMENICA 9 IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ LA FESTA DI FINE ESTATE CON Street FOOD E SPETTACOLI DAL VIVO/IL PROGRAMMA : ... tamburi giapponesi, impegnato dal 2004 a far conoscere questa particolare "arte" in Italia attraverso SPETTACOLI e corsi regolari di Taiko Do. Lo studio del Taiko è per il KyoShinDo una disciplina ...

Wall Street - quarta seduta di fila record per S&P 500 e Nasdaq : New York, 29 ago., askanews, - Per la quarta seduta di fila, l'S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno chiuso la seduta odierna a Wall Street in territorio record. L'indice benchmark è riuscito a ...