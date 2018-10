Storia dell' azienda che assume solo ultra 50enni rimasti senza lavoro

La bolla più grande della Storia potrebbe scoppiare già nel 2019 : Ed è proprio su questo che il Fondo Monetario Internazionale si è concentrato: un'ulteriore escalation delle tensioni commerciali, come pure i crescenti rischi geopolitici e l'incertezza politica ...

Google ha chiuso il più grande flop della sua Storia - e altri 8 progetti abbandonati - : Larry Page e Sergey Brin non si sono sbagliati molte molte. Ma neppure i fondatori di Google sono infallibili. Google+ è il loro errore più grande: un prodotto mai compiuto che chiude in modo ...

55 anni fa la tragedia del Vajont : Storia e foto della costruzione della diga : Il 9 ottobre del '63 la tragedia che sconvolse l'Italia. Il nostro ricordo con le immagini d'archivio

Paola Taverna - Storia della casa popolare revocata alla madre da parte del Comune. Ater : “Deve andare via”. Ma lei fa ricorso : “Mia madre ha il diritto di morire dove ha vissuto”. Una signora di 80 anni che non vuole andarsene dalla casa popolare di periferia che le fu assegnata 24 anni fa. Anche se nel frattempo le figlie si sono fatte la loro vita e oggi potrebbero anche metterle a disposizione un appartamento più confortevole. Storie all’ordine del giorno nella Roma che “nun è quella ‘ndo se viveva tant’anni fa”, come cantava Claudio Villa, ma che ...

Ada Lovelace - Storia della matematica che ha aperto alle donne la strada alla programmazione : Da sola, si sforza di capire come funziona il mondo, come sono i rapporti tra le persone, e perché alcune famiglie sono unite e felici e altre invece no. Diventa una brava osservatrice, Ada. Molto ...

Ricerca : Unive - ricostruire Storia dell'uomo seguendo gli steroli fecali (2) : (AdnKronos) - “I laghi raccolgono e depositano sui loro fondali tracce delle feci delle popolazioni che hanno vissuto nei dintorni - spiega Elena Argiriadis, postdoc al Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica di Ca’ Foscari, tra gli autori dello studio - offrendo una registrazio

Del tutto anomale le prime rimodulazioni Kena Mobile della Storia da oggi 9 ottobre : Si torna a parlare in queste ore di Kena Mobile, anche se a differenza degli ultimi giorni la questione non verte tanto sulla questione 4G (come avvenuto durante lo scorso fine settimana), quanto sulle cosiddette rimodulazioni Kena alla luce di alcune novità che ho raccolto per voi oggi 9 ottobre. In effetti si tratta di una news atipica, sia perché l'operatore virtuale fino a questo momento non ha riservato brutte sorprese del genere alla ...

Ricerca : ricostruire la Storia dell’uomo seguendo gli steroli fecali - primo test sui Maori : E’ possibile raccontare l’evoluzione della presenza umana sul pianeta seguendo l’accumulo in suoli e sedimenti di steroli fecali, importanti composti chimici della fisiologia umana. Scienziati dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dell’Istituto per la dinamica dei processi ambientali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr–Idpa) hanno identificato e datato tracce di steroli nei sedimenti di due laghi neozelandesi, riuscendo a provare ...

Uomini e Donne - Nicola Panico torna a parlare della Storia con Sara : ironia dopo la delusione : Uomini e Donne, Nicola Panico torna a parlare di Sara Affi Fella: battute e ironia sulla relazione con l’ex tronista A diversi giorni di distanza dal suo intervento a Uomini e Donne, Nicola Panico continua oggi a parlare senza filtri della sua relazione segreta con Sara Affi Fella. A differenza dell’ex tronista, che come sappiamo […] L'articolo Uomini e Donne, Nicola Panico torna a parlare della storia con Sara: ironia dopo la ...

Buon compleanno Officine : gli artigiani della cultura compiono 20 anni. Una città - una Storia e una famiglia : Ha inoltre coprodotto alcuni dei propri spettacoli con altri soggetti toscani, come Teatro Popolare d'Arte e Il Teatro delle Donne. Tra le produzioni e co-produzioni più importanti c'è sicuramente il ...

Lo batte Avdalyan in Russia il rigore più incredibile della Storia – VIDEO : Avete mai visto un calcio di rigore come quello di Norik Avdalyan ? Noi no e per questo ve lo proponiamo. L’autore della prodezza milita nella seconda squadra del Rubin Kazan. Rincorsa, capriola direttamente sul dischetto e rete. Portiere di sasso. Come si evince dal VIDEO il calciatore russo colpisce il pallone di punta e poi […] L'articolo Lo batte Avdalyan in Russia il rigore più incredibile della Storia – VIDEO proviene da ...

Una Storia lunga 55 anni - una cultura lunga secoli. A Sant'Angelo in Vado torna la Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche : Tra concerti, spettacoli di fuoco, laboratori sensoriali, storie d'amore e rievocazioni storiche , l'evento mediatico di spicco sarà come sempre il Tartufo d'Oro , 28ottobre, , con la consegna di ...

Festival dello Sport - Schiavone e Vinci : generazione nella Storia : E la comune esperienza in nazionale, l'opportunità del confronto interno e con le più forti del mondo finisce per cementare un gruppo granitico, stimolando la crescita personale e tecnica di ciascuna ...