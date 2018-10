scuolainforma

: RT @flaviaamabile: Tanti professori hanno voltato le spalle al Pd per i disastri provocati dalla Buona Scuola. Speravano nei Cinque Stelle… - cri_marcucci : RT @flaviaamabile: Tanti professori hanno voltato le spalle al Pd per i disastri provocati dalla Buona Scuola. Speravano nei Cinque Stelle… - scuolainforma : #Stipendi PA: 'nei pensieri del governo non c’è il rinnovo del #contratto ' - nonmiscrivere8 : RT @flaviaamabile: Tanti professori hanno voltato le spalle al Pd per i disastri provocati dalla Buona Scuola. Speravano nei Cinque Stelle… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) “Neidelnon c’è ildel contratto dei dipendenti pubblici. E nemmeno della scuola” scrive Anief nel suo comunicato di questo pomeriggio. Il sindacato fa notare che soltanto adesso gli altri sindacati si son resi conto che “mancano i finanziamenti necessari per ildi quel CCNL prima sottoscritto e dopo pochi mesi sfiduciato per evitarne l’automatica vigenza nel 2019”.PA e parole di Di Maio Anief afferma di potersi rallegrare delle parole rassicuranti di Luigi Di Maio, che “scongiura il calo di retribuzione previsto dal vecchioindividuando i fondi necessari affinché questa riduzione non ci sia”, tuttavia resta allarmata del fatto che nel DEF non ci siano nemmeno le risorse per adeguare i valori dell’indennità di vacanza contrattuale dal prossimo anno al 50% previsto dalla legge dell’indice di inflazione ...