Stefano Fiore | l' ex calciatore della Lazio condannato a un anno e 11 mesi per omicidio

Terrificante incidente stradale per Stefano Fiore : muore una ragazza. Il calciatore condannato per omicidio stradale [DETTAGLI] : L’ex calciatore della Nazionale, Stefano Fiore, ha patteggiato oggi davanti al gup di Roma una condanna ad un anno e 11 mesi (con sospensione della pena) per il reato di omicidio stradale e lesioni personale gravi. Fiore era imputato per causato la morte di un giovane di 22 anni il 16 aprile del 2017 in un tamponamento avvenuto a Roma, nella zona di via Flaminia. Nell’incidente era rimasto gravemente ferito anche il padre della ...

