Stefano De Martino insegna il napoletano a Santiago Video | l’esilarante conversazione

Stefano De Martino insegna il napoletano a Santiago : esilaranti i video delle lezioni : Il ballerino mostra i risultati dell'insegnamento del napoletano impartito al figlio che si conferma un allievo modello

Stefano De Martino - le lezioni di napoletano a Santiago conquistano la rete : Santiago De Martino, esattamente come suo papà Stefano, è un vortice di simpatia, e le stories del ballerino lo confermano. L’ex marito di Belen Rodriguez, infatti, ha tenuto delle speciali lezioni di napoletano al figlio, che ha dimostrato di essere un allievo modello. I social mostrano il divertente siparietto padre-figlio, con il primo che chiede: “Come si dice andiamo?”, e il secondo che risponde: “Jamme”, con ...

Stefano De Martino (VIDEO) da lezioni di napoletano al figlio Santiago e si riavvicina a Belen : Stefano De Martino insegna al figlio Santiago alcune parole in napoletano De Martino ha pubblicato alcuni video nelle sue “Stories” che stanno impazzando in rete: in questi filmati che hanno intenerito tutti i suoi followers, si vede il ballerino impartire lezioni di napoletano al piccolo Santiago. Seduti uno accanto all’altro a tavola, padre e figlio sono diventati protagonisti di un siparietto che stanno riportando tutti i ...

Belen - dopo Iannone ritorno di fiamma con Stefano De Martino? La coppia ci riprova : Belen, dopo Andrea Iannone ritorno di fiamma con Stefano De Martino? Lo scoop La vita privata e sentimentale di Belen Rodriguez, soprattutto dopo la fine della storia con Andrea Iannone, continua oggi ad essere al centro del gossip. Nonostante la showgirl abbia più volte dichiarato di voler rimanere single, giornali e siti di cronaca rosa […] L'articolo Belen, dopo Iannone ritorno di fiamma con Stefano De Martino? La coppia ci riprova ...

Stefano De Martino insegna il napoletano a Santiago (video) : Stefano De Martino, ad oggi, si è sempre dimostrato un papà amorevole ed affettuoso con il piccolo Santiago, nato dal matrimonio con l'ex moglie Belen Rodriguez.prosegui la letturaStefano De Martino insegna il napoletano a Santiago (video) pubblicato su Gossipblog.it 10 ottobre 2018 12:37.

Stefano De Martino - lezioni di napoletano al piccolo Santiago : il risultato è esilarante : Tale padre, tale figlio. Stefano De Martino, napoletano doc, insegna al piccolo Santiago il dialetto. E il risultato, condiviso sul profilo Instagram dell'ex marito di Belen, è davvero esilarante. ...

Lezioni di napoletano per Santiago - Stefano De Martino mostra il perfetto intercalare del figlio [VIDEO] : Stefano De Martino e le Lezioni di napoletano a Santiago, il divertente e dolce siparietto sui social tra il figlio di Belen Rodriguez ed il padre di origini partenopee Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno avuto nel 2013 la gioia di diventare genitori. Santiago, che oggi ha 5 anni, è figlio di genitori separati e per questo si divide tra mamma e papà. Il piccolo vive con la madre, che si trovava in questi giorni a Roma per le ...

Amici 2018 : Stefano De Martino non prende il posto di Garrison? : Stefano De Martino non prende il posto di Garrison ad Amici di Maria De Filippi? Da sabato 17 novembre (salvo cambiamenti dell’ultimo minuti) Maria De Filippi torna con Amici 18 su Canale 5. Tra poche settimane, invece, il daytime della scuola più famosa di Italia andrà in onda su Real Time condotto da Lorella Boccia, al posto di Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Blogo, il ...

Belen e Stefano De Martino : cosa sta succedendo tra loro : cosa sta succedendo tra Belen e Stefano De Martino? Dopo un addio doloroso, l’accordo per il divorzio e le liti, fra i due ex sembra tornato il sereno. Belen e Stefano hanno superato le rispettive divergenze e ora sorridono insieme. Gli ex coniugi sono stati paparazzati durante una giornata al parco con tutta la famiglia al completo. Da qualche mese De Martino si è trasferito accanto alla Rodriguez per trascorrere più tempo con il figlio ...

Stefano De Martino e Gilda D’Ambrosio - lite a causa di Belen? ll gossip impazza : Gilda e Stefano, un rapporto speciale dopo Belen Da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati il ballerino di Amici di Maria De Filippi, poi inviato dell’Isola dei Famosi, è stato sempre associato alla bellissima Gilda D’Ambrosio. I giornali ci avevano visto giusto perché poi fu lo stesso Stefano a parlare del […] L'articolo Stefano De Martino e Gilda D’Ambrosio, lite a causa di Belen? ll gossip impazza ...

Belen e Stefano De Martino - tenerezze in famiglia dopo l'addio a Iannone : Di nuovo insieme Belen e Stefano De Martino. Belen ha da poco lasciato il fidanzato Andrea Iannone dopo un lungo periodo di crisi e torna a frequentare l?ex. Morgan...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme al parco : Belen Rodriguez, fine dell'amore con Andrea Iannone Il settimanale Spy rivela i motivi della fine della stora d'amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. La showgirl argentina non sarebbe stat apiù innamorata del pilota Tornata single dopo il rumoroso addio ad Andrea Iannone, Belen Rodriguez è stata pizzicata in un parco la fianco di Stefano De Martino, suo ex marito. ...

Stefano De Martino - la bomba. Le foto “choc” eccitano i fan : Tenetevi forte perché questa è un vera bomba. Il gossip di queste ultime ore sta facendo impazzire di gioia i fan di Stefano De Martino che è stato immortalato in un modo a dir poco compromettente. L’ex ballerino di Amici, ai tempi del talent show, quando era fidanzato con Emma Marrone che aveva frequentato la scuola di Maria De Filippi con lui, ha perso la testa per Belen Rodriguez. Scoppiò un caso: Belen fu additata come rovina-famiglie ...

Belen Rodriguez - Andrea Iannone e Stefano De Martino : cosa succede fra i tre? : Belen Rodriguez, Andrea Iannone e Stefano De Martino: il triangolo amoroso si ripete? Pare di sì, ma non come pensano i fan dei vari protagonisti. Perché? A rivelarlo è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini ed in edicola questa settimana. Ecco tutte le ultime news sulla conduttrice i Tu si Que Vales, il campione di Moto Gp e l’ex inviato dell’Isola dei Famosi 2018. Belen Rodriguez e Andrea Iannone non stanno più ...