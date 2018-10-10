Starbucks, hedge fund acquista quota (Di mercoledì 10 ottobre 2018) ANSA, - NEW YORK, 10 OTT - L'hedge fund Pershing Square Capital di William Ackman acquista l'1,1% di Starbucks, e i titoli del colosso delle caffetterie balzano di oltre 2,4%. La quota di Ackman vale ...
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ansa_economia : Starbucks, hedge fund acquista quota. Partecipazione William Ackman vale 900 milioni di dollari #ANSA -
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