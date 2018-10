Ssd Colonna | il responsabile del settore pattinaggio Federico Tassini è campione del mondo

romadailynews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Roma – Ancheha il suodel. Nello scorso fine settimana, al “Vendespace” di Mouilleron le Captif (in Francia), è andato in scena l’Artistic skating world championship dove era presente anchedela rotelle della Ssd. Il tecnico della società castellana ha partecipato alla manifestazione con la società del Roma Roller Club e, assieme ad altri undici atleti (il pluridecorato Alessandro Spigai, ma anche Daniele Tessaro, Giulia Porciani, Giorgia Guidi, Galassia Brunetti, Giorgia Di Mario, Francesca Ciani Passeri, Camilla Buroni, Giordana Brenna, Eleonora Ciocca e Ludovica Delfino), ha messo in scena una performance sul tema di Leonardo Da Vinci, meritando voti dall’8.9 al 9.5 nel tecnico e dal 9.3 al 9.9 nell’artistico per un totale di 131.600 punti e proponendo un’esibizione creativa, originale, di alta ...