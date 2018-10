Spread scende sotto quota 300 ma Piazza Affari perde l' 1%

Spread in altalena : tocca i 315 punti poi scende : Giornata di scambi sull’ottovolante per i titoli di Stato italiani. Lo Spread Btp-Bund scende repentinamente sotto 300 fino a 292 punti base, dopo aver toccato quota 316 punti, ai massimi dall’aprile 2013. Il rendimento del Btp a 10 anni era schizzato al 3,68% salvo poi ripiegare a 2,86%....

Lo Spread sale e scende : cosa cambia per chi ha un mutuo o vuole chiederlo : Esiste una connessione tra mutui e lo spread Btp-Bund. L'incremento di questo valore può avere delle conseguenze: ecco quali...

Piazza Affari parte debole Lo Spread scende a 275 punti : Indici in lieve calo a Piazza Affari dopo il rimbalzo di ieri, in linea con gli altri listini Ue. Continua la discesa dello spread che apre le contrattazioni nel pre-market in calo a 275 punti, con il rendimento del decennale al 2,9%. Ieri, il differenziale aveva chiuso gli scambi a 284 punti. Segui su Affaritaliani.it

Manovra - Spread in altalena in attesa della Nota al Def. Salvini : “Negli anni futuri deficit e debito scenderanno” : Mercati in altalena dopo la giornata difficile di martedì, quando lo spread ha sfondato quota 300 punti base salendo ai massimi dal 2014. In avvio hanno pesato – in positivo – le indiscrezioni sul vertice di governo durante il quale è emersa la possibilità di contenere il deficit/pil negli anni successivi al prossimo, rivedendolo al ribasso rispetto al 2,4% chiesto e ottenuto per il 2019 dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo ...

Il governo cambia il Def e lo Spread scende Deficit al 2 - 4% ma soltanto per il primo anno : Mentre i due leader della maggioranza continuano ad attaccare i vertici europei, il governo è costretto a cambiare in fretta e furia il Def per calmare i mercati dopo una giornata in cui hanno preso nettamente le distanze dalla manovra. Risultato: lo spread apre in netta discesa

Manovra - ipotesi deficit al 2 - 4% solo per il 2019 : scende lo Spread a 284 punti : Il governo potrebbe modificare alcuni numeri del Def, in particolare il rapporto deficit/pil: Il 2,4% sarebbe mantenuto soltanto per il 2019 mentre già dal 2020 riprenderebbe la discesa. L'ipotesi potrebbe evitare all'Italia una bocciatura da parte dell'Europa e tranquillizzare i mercati. Lo spread si restringe a quota 284 punti.Continua a leggere

Tria scende - lo Spread sale : La decisione del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, di anticipare il suo rientro in Italia saltando la riunione di domani all’Ecofin è stata seguita da un ulteriore aumento dello spread. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi è salito sopra quota 280 punti base, a 281,6 contro i 269 punti dell

Manovra e mercati - lo Spread scende a 265 punti. Piazza Affari tenta il recupero : MILANO - Ore 12:30. Resta alta la guardia sull'Italia, ma dopo un avvio in rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi , che ha registrato una fiammata lo scorso venerdì dopo la decisione del governo di ...

Def - Conte : “Spread in salita? Non fa piacere - ma quando i mercati conosceranno la manovra scenderà” : “Che lo spread oggi sia salito non fa piacere al presidente del Consiglio ma dobbiamo tenere conto che abbiamo finito ieri sera e non c’è stato neanche il tempo di una conferenza stampa per illustrare le linee essenziali e i dettagli: sono molto confidente che quando i mercati e gli interlocutori potranno conoscere nei dettagli la nostra manovra lo spread sarà coerente con i fondamentali della nostra economia”. A dirlo, il ...

Manovra - la viceministra Castelli : “Tria delegittimato? No - lavoro comune”. E sullo Spread : “Aumento fisiologico - poi scenderà” : Il duro scontro tra l’asse Di Maio-Salvini e il ministro dell’Economia Giovanni Tria sul Documento di economia e finanza (Def) è terminato con la decisione di far salire il deficit nel 2019 al 2,4% del Pil. Una forzatura, quella portata avanti dai due vicepremier, rispetto alla quale il titolare del dicastero di Viale XX Settembre aveva cercato per giorni di fare argine, prima fissando il tetto a quota 1,6%, poi tentando di restare ...

Spread - perché è aumentato soltanto in Italia - e ora scende - : Il presidente della Bce, Mario Draghi, ha bacchettato a più riprese la maggioranza di governo per le inutili parole di troppo sul deficit

Spread Btp scende ancora a 230 punti : ROMA, 25 SET - scende ancora lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna ora 230 punti dopo aver aperto a 235, in netto ribasso rispetto ai 244 della vigilia. Il rendimento del decennale è al 2,...

