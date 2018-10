Spread in rialzo | in apertura supera i 300 punti

Spread ancora oltre 300 punti. Borsa in rialzo : Lo Spread tra Btp e Bund torna a salire e sugli schermi Bloomberg supera di nuovo i 300 punti base, fino a 305, mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria illustra la nota di aggiornamento al Def. Il rendimento del decennale italiano è al 3,59%. LEGGI ANCHE Def: Tria, anche nel 2020 e 2021 riduzione aumenti Iva per 5,5 e 4,4 ...

Piazza Affari tenta il rimbalzo con una modesta apertura dopo esser finita ieri sotto 20mila punti base. Sul mercato sencondario dei titoli di Stato, lo spread fra Btp e Bund

Fmi taglia stime Pil Italia : rialzo Spread indebolisce - preservare la Fornero : Il Fondo monetario internazionale taglia le stime del Pil Italiano. Secondo l'Fmi il prodotto interno lordo crescerà dell'1,2% nel 2018 e dell'1,0% nel 2019 dopo il +1,5% del 2017. Restano di fatto ...

In rialzo lo Spread Btp-Bund dopo la lettera Ue all'Italia : apertura a 294 punti : Torino - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre sopra quota 290 punti a 294, in rialzo rispetto alla chiusura di venerdì a 285 punti. I mercati mostrano nervosismo dopo la lettera all'Italia della ...

Manovra - lo Spread apre in rialzo. Apertura in rosso per piazza Affari : Apertura in rialzo per lo spread a 298 punti dopo la chiusura a 285 venerdì scorso con una variazione che supera il 4%. Il diffreinziale tra Btp e Bund ha anche sfondato quota 300 per poi ritornare a 295. Apertura in rosso per piazza Affari: l’indice Ftse Mib avvia gli scambi a 20.163 punti (-0,90%), l’All Share a 22.273 (-0,81%). L’avanzata dello spread affossa ancora una volta le banche, tra i titoli peggiori del listino: Banco Bpm cede ...

