Spread - gli effetti sugli interessi : 400 milioni in più a settembre : Quasi 30 milioni di euro in più per la sola asta del 10 ottobre: è la somma che il ministro dell'Economia mette nel conto da sborsare in più per interessi dopo che, nel collocamento dei BoT annuali, i rendimenti sono schizzati di oltre mezzo punto

Matteo Salvini come Elsa Fornero, chi l'avrebbe mai detto. La riforma della ex ministra del Lavoro è da sempre bersaglio delle feroci critiche del leader del Carroccio: tant'è che il vicepremier, nonostante lo spread alle stelle, ha assicurato ancora una volta che le ...

Piazza Affari migliora : Ftse Mib +0 - 3% - Spread sotto i 290 punti : Piazza Affari prosegue la seduta in positivo, con il Ftse Mib a +0,3% a 20.119 punti, mentre si allenta la tensione sui nostri titoli di Stato, con lo spread che scende fino a 289 punti e il ...

Spread stabile sotto i 300. Volano gli interessi dei Bot a un anno : +0 - 5% rispetto a settembre - ai massimi da 5 anni : Apre sopra la soglia psicologica dei 300 punti, poi si assesta a 296 e scende fino a 290 punti base a metà giornata, con rendimento al 3,45%. Sebbene tutti guardino allo Spread tra Btp e Bund tedesco come al dato con cui valutare l’atteggiamento dei mercati nei confronti del governo Lega-M5s, è un altro l’elemento di novità che almeno nella giornata di oggi testimonia un certo movimento da parte degli investitori: si tratta del tasso ...

Taglio del Fmi al Pil italiano : preoccupa il pericolo Spread : Il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime di crescita del Pil italiano. Dal World Economic Outlook, il rapporto con cui l'Istituto fornisce analisi e proiezioni sull'economia mondiale, risulta che il Prodotto Interno Lordo del nostro Paese si attestera' al +1,2% nel 2018 e al +1,0% nel 2019: aspettative immutate in relazione all'aggiornamento di luglio ma più basse rispettivamente dello 0,3% e dello 0,1% se comparate ai valori ...

Banche e Spread - Mps è la banca italiana più a rischio collasso per l'aumento degli interessi : Cinquanta miliardi in più da dicembre dello scorso anno. E' il valore in titoli di Stato che si trovano in pancia le Banche italiane , cresciuto da 323 a 373 miliardi . Riacquisti che hanno ripreso ...

Tria parla di Spread e il leghista Borghi gli spegne il microfono - Video : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sta parlando di manovra e spread e il leghista Claudio Borghi gli spegne il microfono. È successo martedì 9 ottobre 2018, durante l'importante riunione delle commissioni ...

Spread - le pressioni più forti dagli Usa. Speculazione o investimento? Ecco a chi sono in mano i titoli italiani all’estero : Se dovesse verificarsi un attacco dei mercati contro l’Italia, cercare chi per primo ha premuto il grilletto sarebbe un esercizio stucchevole e fine a se stesso. È illusorio credere all’esistenza di un “colpevole” con nome e cognome, che impartisce l’ordine e che decide fortune e disgrazie di un Paese. È una visione che cozza con quello che è il funzionamento dei mercati dove, certamente, sono all’opera anche forze speculative, ma che nel ...

Spread/ Gli autogol del Governo che aiutano gli speculatori : Le dichiarazioni di alcuni membri del Governo e le scelte dello stesso esecutivo su temi, come le infrastrutture, non fanno che aiutare il rialzo dello SPREAD. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 06:03:00 GMT)MANOVRA/ Reddito di cittadinanza e pensioni, le modifiche per convincere l'Ue, di C. PelandaFINANZA & MERCATI/ Speculazione, l'affare dell'anno sotto il cielo a 5 Stelle, di U. Bertone

'Se lo Spread aumenta gli italiani ci daranno una mano' - Salvini - : ... Matteo Salvini, a margine del G6 a Lione, sottolineando che la 'forza dell'Italia, che Francia e Spagna non hanno, è un risparmio privato senza eguali al mondo, …

Italia nell'occhio del ciclone : Fmi taglia stime Pil - vola lo Spread : Tag: crescita fmi manovra pil spread Tria Per approfondire FMI taglia le stime dell'economia Italiana L'FMI taglia le stime di crescita sull'Italia Economia Italiana a passo di gambero: Confindustria ...

Salvini : "Se lo Spread salirà non staremo fermi. Gli italiani sono pronti a darci una mano" : Se lo spread dovesse continuare a salire, come reagirà il governo? Salvini è sicuro: "Non saremo fermi abbiamo più di un'idea", ha affermato il ministro dell'Interno a margine del G6 di Lione. Gli italiani sono un popolo di risparmiatori e, questo, secondo Salvini, sarà un punto di forza in caso di impennata dello spread: "La forza dell'Italia, che nessun altro degli amici seduti al tavolo oggi ha, né i ...

Giovanni Tria - lite con Renato Brunetta sullo Spread? Claudio Borghi gli spegne il microfono : mai visto prima : Scene mai viste al termine dell'audizione di Giovanni Tria sul Def di fronte alle commissioni parlamentari. Il ministro dell'Economia, infatti, è stato protagonista di un aspro scambio con Renato Brunetta . Il deputato di Forza Italia, come mostra il video pubblicato da Repubblica.it , gli ha chiesto cosa succederebbe se lo ...