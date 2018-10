Spread alle stelle | Salvini rassicura | ' Non faremo la fine della Grecia'

Spread alle stelle - arriva la stretta : in banca i prestiti sono già più cari : Lo Spread in area 300 ha già fatto alzare il costo dei prestiti alle imprese. Le principali banche italiane da qualche giorno hanno aumentato di 50-75 centesimi il costo dei finanziamenti a medio ...

Bankitalia : «Dalla manovra effetti modesti - Spread pesa su famiglie e risparmio. Sulle pensioni non tornare indietro». Di Maio : «Si presenti alle elezioni» : «L'aumento dei trasferimenti correnti» per reddito di cittadinanza e pensioni «così come gli sgravi fiscali, tendono ad avere effetti congiunturali modesti e...

Che succede alle banche italiane se lo Spread arriva a 400? : Qual è la soglia critica oltre la quale il peso dello spread sulle banche diventerebbe insostenibile? Il Sole 24Ore indica un range preciso: 400-450 punti, oltre i quali alcune banche vedrebbero ...

Fmi taglia le stime del pil italiano : "Pesa l'aumento dello Spread per stop alle riforme e aumento debito" : ... 'Nell'area euro paesi con limitato spazio di bilancio, per esempio Francia, Italia e Spagna, dovrebbero usare questo periodo di crescita sopra il potenziale e di politica monetaria accomodante per ...

Matteo Salvini - Spread alle stelle : 'La manina di George Soros - come quando 25 anni fa...' : Dopo la bocciatura della manovra del governo gialloverde da parte della Commissione Ue, che ha sollevato forti dubbi sulle misure e il loro impatto economico, alla riapertura dei mercati di lunedì si ...

Ricomincia il balletto dello Spread. E Piazza Affari crolla : Milano. Dopo due ore di contrattazioni, stamattina Piazza Affari perde quasi il 2 per cento in una giornata che si annuncia difficile a causa delle crescenti tensioni sulla manovra economica del ...

Spread alle stelle dopo la bocciatura della manovra. Matteo Salvini - il bruttissimo sospetto : Matteo Salvini ha un bruttissimo sospetto. Che ci sia una sorta di complotto contro l'Italia. 'Spero che tutti, a partire dalle agenzie di rating internazionali, le stesse per cui prima di Lehman ...

Spread - il piano del governo : “Incentivi per far comprare alle famiglie il debito in mano a investitori stranieri” : L’obiettivo, secondo il sottosegretario leghista Armando Siri, è “dimostrare che il nostro Paese ha una solida dotazione di risparmio privato, e se vuole ha la possibilità di puntare ad assorbire in modo autonomo le proprie necessità di finanziamento con l’emissione di titoli di Stato”. Tradotto: le famiglie italiane, che oggi detengono solo il 5% del debito pubblico contro il 57% del 1988, dovrebbero trasformarsi in un ...

Lo Spread alle stelle impenna i mutui : Con il sali e scendi dello spread fra Btp e Bund e il ritocco al rialzo degli spread applicati ai mutui a tasso fisso con un incremento vicino allo 0,1%, chi ha già un mutuo o intende stipularlo teme ...

Nota al Def - Spread in lieve calo e Piazza Affari negativa. Attesa per l’invio del documento alle Camere : spread in lieve calo e Borsa debole nel giorno in cui la Nota di aggiornamento al Def dovrebbe finalmente essere inviata al Parlamento a una settimana dal varo ufficiale in consiglio dei ministri e dopo un lungo lavoro di riscrittura. Nella conferenza stampa di mercoledì sera il governo si è limitato a confermare che il deficit/pil salirà al 2,4% nel 2019 per poi calare progressivamente ma non ha comunicato l’atteso dato sulla crescita ...

Spread alle stelle. Tutta colpa dell'Ue? No - non tutta : Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria , lunedì a Lussemburgo per l'Eurogruppo, ha provato a spegnere le tensioni: 'Il 2,4% è un numero che non corrisponde esattamente ad alcune regole europee, ma ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari alle prese con lo Spread a 300 (3 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. A Piazza Affari OGGI occhi ancora puntati sullo spread. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 04:33:00 GMT)

Spread ai massimi dal 2014 - ecco la sua corsa in scia alle esternazioni dei politici (e con gli acquisti Bce dimezzati) : Non è stata una giornata facile sui mercati finanziari. Nella seduta successiva al confronto sulla manovra del ministro Giovanni Tria a Bruxelles lo Spread ha chiuso in peggioramento a quota 301,2 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,44 per cento. Inoltre, poco prima del finale, il differenziale fra Bund e Btp ha toccato i 303,7 punti, livello che non si vedeva dal febbraio 2014. Ferma invece Piazza Affari (-0,24%) che ha ...