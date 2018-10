Spazio | il lancio di BepiColombo verso Mercurio

Spazio - spettacolo nei cieli californiani per il lancio di SpaceX : Vandenberg , askanews, - spettacolo nei cieli della California. Con un lancio perfetto dalla base dell'Aeronautica militare americana di Vandenberg, l'azienda privata SpaceX di Elon Musk ha messo in ...

Spazio - a giugno 2019 il primo lancio di due astronauti con la capsula “Crew Dragon” di Space X : Il primo lancio di una capsula dell’agenzia spaziale privata statunitense SpaceX con a bordo due astronauti avverrà nel giugno del 2019: lo ha annunciato la Nasa, precisando che la missione avrà come obbiettivo la Stazione Spaziale Internazionale; un secondo lancio di una capsula progettata dalla Boeing dovrebbe avere luogo due mesi dopo. Queste due prime missioni saranno considerate di prova (con gli astronauti che rimarranno a bordo ...

Spazio - pronto al lancio primo satellite argentino per osservazione Terra : Roma, 5 ott., askanews, - Tutto pronto presso la base americana di Vandemberg in California per il lancio del primo satellite argentino per l'osservazione della Terra SAOCOM 1A previsto per la notte ...

Il lancio del razzo ripreso dal satellite - il filmato dallo Spazio è spettacolare : Durante il fine settimana, OneSpace ha lanciato un missile dal deserto del Gobi. L'operazione è stata filmata da un satellite in orbita a più di 500 chilometri al di sopra della Terra. La startup ...

Spazio : Ariane effettua il 100° lancio - “importante traguardo per una storia di successo” [GALLERY] : 1/6 Credit: S MARTIN ...

Spia rossa accesa a 1 minuto dal lancio e Ariane a Kourou rimane sulla rampa. Ma poi vola nello Spazio : Un problema serio e inaspettato deve essersi presentato a scienziati e tecnici incaricati a Kourou, nella Guyana francese, del lancio del centesimo Ariane. O una scrupolosa e attenta prudenza per non ...

AeroSpazio - India : oggi lancio di 2 piccoli satelliti per il Regno Unito : L’organizzazione Indiana di ricerca spaziale lancerà oggi due piccoli satelliti per l’osservazione della terra per conto del Regno Unito. NovaSar e S1-4 partiranno dalla prima rampa di lancio al Satish Dhawan Center: in particolare, S1-4 è un satellite di osservazione terrestre ottico ad alta risoluzione che dovrebbe migliorare le capacità di monitoraggio delle calamità e verrà impiegato anche per monitorare ...

Spazio - NASA : domani il lancio del satellite ICESat-2 - misurerà lo spessore dei ghiacci polari : Ultimi preparativi alla base di Vandenberg, in California, per il lancio del satellite della NASA ICESat-2 Ice (Cloud and land Elevation satellite-2) dotato di uno strumento laser che misurerà le variazioni dell’altezza del ghiaccio polare terrestre. Il lancio è in programma domani alle 05:46 ora locale, le 14:46 in Italia, con il sistema Delta II della United Launch Alliance. I team di controllo della missione e del lancio hanno concluso ...

Spazio - Bepi Colombo : si avvicina il momento del lancio - configurati i due orbiter : Bepi Colombo si avvicina al momento del lancio. I due orbiter della sonda con obiettivo Mercurio, il Mercury Magnetospheric orbiter (Mmo) della Jaxa e il Mercury Planetary orbiter (Mpo) targato Esa, sono stati collegati nella loro configurazione di lancio. Gli orbiter – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – avranno come obiettivo lo studio dettagliato del pianeta più interno del Sistema Solare. Nel dettaglio Mmo avrà il compito ...

Spazio - 'Bepi Colombo' pronto al lancio il 19 ottobre 2018 : Milano, 3 set., askanews, - Entra nel vivo la prima - e più ambiziosa - missione europea su Mercurio; i due moduli orbitali, Mpo e Mmo, dei tre che compongono la sonda 'Bepi Colombo', missione ...

Spazio - Space Launch System : la NASA prepara le basi di lancio per i voli del futuro : Tra due giorni avrà luogo il trasferimento della rampa dello Space Launch System, il nuovo sistema di lancio della NASA, verso la base del Kennedy Space Center in Florida: la piattaforma verrà trasferita da un sito di stazionamento a nord del Vehicle Assembly Building, l’edificio per l’assemblaggio dei mezzi al Kennedy Space Center, alla base di lancio 39B, la struttura dalla quale partirà la missione. Il volo inaugurale è previsto a ...

Spazio : Cheops svela il suo lato artistico - il lancio nel 2019 : Voleranno a bordo della missione Cheops accompagnando il telescopio nel suo viaggio alla scoperta di mondi extrasolari: si tratta delle due lastre di titanio decorate con 2700 disegni miniaturizzati realizzati dai bambini di tutta Europa che hanno partecipato, tre anni fa, al concorso ‘Manda il tuo disegno nello Spazio con Cheops’. La competizione è stata coordinata in Italia dall’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con l’Istituto ...

Spazio - AstroSamantha al lancio di Vega : felice di essere qui : Kourou, 22 ago., askanews, - 'Sono particolarmente felice del fatto che questa mia prima volta a Kourou sia in occasione del lancio di Vega, questo gioiellino a guida italiana; un razzo che al momento ...

Spazio - rinviato di 24 ore il lancio di Vega con satellite Aeolus : Teleborsa, - Arianespace ha comunicato di avere rinviato il lancio del razzo vettore Vega con il satellite europeo Aeolus , la cui missione sarà quella di studiare i venti, a causa delle condizioni ...