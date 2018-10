Spagna | piogge torrenziali a Maiorca | cinque morti

Allerta Meteo Ovest Mediterraneo : piogge e temporali molto forti nei prossimi giorni tra Spagna e Maghreb : Fase di maltempo particolarmente insistente da metà settimana e fino a sabato su parte del Mediterraneo occidentale e sulle regioni che vi si affacciano. In primis colpiti Marocco, Sud Spagna e in parte anche l’Algeria orientale. Non si tratterà di una depressione particolarmente profonda, a determinare il maltempo: il sistema depressionario con minimo mediamente sul NordOvest del Marocco avrebbe una profondità media sui 1014/1017 hpa. Tuttavia, ...