Sossio Aruta diventa Sonzo Video | gaffe di Valeria Marini a Temptation Island Vip | la

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati/ Sul web tutti per lei : "grande donna" (Temptation Island Vip) : Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati al falò di confronto di Temptation Island Vip: sui social il pubblico si schiera tutto a favore della donna(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 00:05:00 GMT)

Temptation Island VIP - Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati : Falò di confronto infuocato fra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia divisa per 21 giorni a Temptation Island VIP si è ritrovata per cercare di capire se la loro storia d'amore può avere un seguito oppure subisce una battuta d'arresto totale. I due, rivedendosi, sono subito partiti con il piede storto attaccandosi l'un l'altra. E' Sossio a puntare da subito il dito: Me ne volevo andare via già solo dopo 4 giorni, hai mancato di ...

Sossio Aruta è uno “stro**o”? Tina Cipollari si sfoga : Tina Cipollari critica duramente Sossio Aruta di Temptation Island Vip E’ appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E in questa circostanza la conduttrice Maria De Filippi ha mandato in onda un video inerente a ciò che succederà tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo domani sera nell’ultima puntata del reality show Temptation Island Vip. Come molti sapranno la situazione per la coppia è assai critica, e anche nel ...

Sossio Aruta è ridicolo? Parla Rosy di Uomini e Donne : Uomini e Donne: Sossio Aruta criticato da Rosy Sicuramente i telespettatori di Uomini e Donne conosceranno bene Rosy del pubblico. Anni fa è stata protagonista di un’incredibile litigata con l’opinionista Tina Cipollari. Lite che ormai è diventata cult nella storia della Tv. E proprio Rosy è tornata a far molto Parlare in queste ultime ore per aver espresso su instagram delle opinioni abbastanza colorite su Sossio Aruta di Temptation ...