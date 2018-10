Sospensione idrica : mancherà l'acqua a Sorrento - S. Giorgio a Cremano - Boscoreale e Pagani : La Gori Spa, il gestore dell'ottimizzazione delle risorse idriche in Campania, ha comunicato attraverso un avviso sul proprio portale web, un disservizio dovuto alla temporanea Sospensione dell'erogazione della fornitura idrica in tre comuni della provincia di Napoli: Sorrento , Boscoreale e San Giorgio a Cremano . La momentanea interruzione della fornitura d'acqua è dovuta ad una serie di lavori manutentivi sulla rete della condotta idrica ...

