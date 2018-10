Sorpresa Mercedes | si rivede l' auto a idrogeno

F1 - Vettel non risparmia la Mercedes : “giochi di squadra? Non è una Sorpresa che facciano certe tattiche” : Il pilota tedesco ha parlato del gioco di squadra messo in atto dalla Mercedes a Monza, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Obiettivo dimenticare Monza, con questo stato d’animo Sebastian Vettel si avvicina al Gp di Singapore. Il tedesco vuole riscattare il mezzo passo falso commesso in Italia, provando a recuperare punti importanti in classifica a Hamilton, distante adesso 30 lunghezze dopo la vittoria ottenuta due ...

F1 - mossa a Sorpresa della Ferrari : svelato un inatteso retroscena che spiazza la Mercedes : Nel paddock di Monza si è scoperto che la Ferrari ha svolto sul circuito brianzolo in gran segreto un filming-day lo scorso mese di luglio La Ferrari non lascia nulla al caso, l’obiettivo è quello di vincere entrambi i titoli mondiali e ogni dettaglio è curato nei minimi particolari. Dopo la vittoria di Spa, il Cavallino punta al bersaglio grosso anche in Italia, dove non sarà comunque facile avere ragione delle Mercedes. Photo4 / ...

F1 - Hamilton individua il punto debole della Mercedes : 'bisogna migliorare in qualifica. La vittoria in Ungheria? Una Sorpresa' : Photo4/LaPresse C'è qualcosa da migliorare in casa Mercedes , il campione del mondo lo sottolinea senza mezzi termini: ' il nostro focus in questo momento è sul fare in modo di migliorare in ...